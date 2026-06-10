白鹿「莫離」首播翻車? 粉絲砸巨資雲包場 仍湧1星差評

由白鹿(左)、丞磊主演的古裝權謀大劇「莫離」一開播就風波不斷。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白鹿、丞磊主演的莫離開播前聲勢高，預約與雲包場創新紀錄。

白鹿、丞磊主演的莫離開播前聲勢高，預約與雲包場創新紀錄。 重點二： 首播評價兩極，負面集中在白鹿演技、台詞與劇情魔改爭議。

首播評價兩極，負面集中在白鹿演技、台詞與劇情魔改爭議。 重點三：林玉芬導演質感獲讚，低飽和畫面與緊湊權謀節奏留住基本盤。

由大陸藝人白鹿 、丞磊主演的古裝權謀大劇「莫離」日前開播。該劇雖自帶頂流光環，開播前在騰訊視頻站內預約量強勢突破600萬大關，粉絲更砸下近900萬元人民幣(約132萬美元)「雲包場」，打破歷史紀錄。但首播成績卻十分兩極。正面評價集中於導演林玉芬的質感與雙強人設，負面爭議則圍繞白鹿演技、台詞，甚至有網友公開組織「莫離」負評行動。

開播首日，排山倒海的負面評價直指劇情與演員。大量書粉怒言，除了角色姓名外，核心主線與人設與原著小說「盛世嫡妃」幾乎毫無關係，痛批簡直是魔改。此外，白鹿近期因綜藝節目「奔跑吧」(跑男)中的爭議表現，遭遇嚴重的「路人緣危機」，這股負面情緒直接蔓延至新劇，官方直播間滿是惡評，豆瓣也湧現大量一星差評。

劇宣直播中，彈幕區亦被負面留言灌爆，甚至出現針對白鹿的嘲諷性稱呼與攻擊言論。有眼尖網友發現，白鹿在直播過程中神情較為拘謹，頻繁查看手機，與同劇演員互動也被形容偏「流於形式」，整體氛圍略顯尷尬。

儘管爭議不斷，「莫離」本身的高規格製作仍為其成功留住基本盤。曾執導多部爆款的知名導演林玉芬再次展現頂級鏡頭美學，畫面摒棄了古偶劇常見的過度磨皮與高飽和度濾鏡，改以低飽和度的冷色調呈現，被讚具備「落地古偶」的電影高級感。

在劇情節奏上，前五集融合權謀、復仇與宅斗，緊湊不拖沓。破碎王爺與瘋批王妃「雙殘」的設定更被形容為「古代版史密斯夫婦」，雙強先婚後愛、雙視角的敘事手法大受好評。

有業內人士指出，這次爭議關鍵不僅在劇集本身，更在於綜藝負面情緒外溢至作品評價，形成「未看先評」抵制效應。「莫離」後續能否靠劇情逆襲、挽回流失的路人緣，有待觀察。