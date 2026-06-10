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三金影后下凡？ 傳周冬雨加盟綜藝「花少」 粉絲因「這理由」很擔心

娛樂新聞組／即時報導
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周冬雨傳將加盟明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季。(取材自微博)
周冬雨傳將加盟明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季。(取材自微博)

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文章重點整理：

  • 重點一：網傳周冬雨將以四姐身分加盟花少八，引發熱議。
  • 重點二：節目預計2026年7月開機，拍攝南美三國約27天。
  • 重點三：粉絲對她參加綜藝反應兩極，官方尚未正式官宣。

大陸知名明星旅行真人秀「花兒與少年」第八季（簡稱「花少8」）尚未官宣便已話題不斷。近日，網上流出最終嘉賓陣容名單，其中最令人震驚的，莫過於華語影史最年輕的三金影后周冬雨將以「四姐」身分驚喜加盟。據悉，本季節目計畫於2026年7月正式開機，展開為期約27天的南美三國遊學之旅，並預計於9月底播出。

身為首位達成華語電影三大獎滿貫的90後演員，周冬雨近年在大銀幕表現活躍，連續擔任釜山、聖塞巴斯蒂安等國際電影節評委。極少參與常駐真人秀的她，此次傳出跨界挑戰旅行綜藝，立刻在網路上掀起兩極化的輿論風暴。

部分粉絲擔憂，周冬雨會破了「電影咖應保持神祕感」原則，更翻出她早期在真人秀中直率、慢熱的性格表現，擔心她遇上注重人際互動的「花少」，會引起爭議，甚至有人質疑她近年電影作品減少後，轉向綜藝是「徹底沒戲拍」。

另一方面，也有大批粉絲力挺周冬雨參加綜藝，稱她近年在「周五晚高瘋」等節目中展現出坦然、幽默且高EQ的「真性情」，加上她流利的英文與從容的國際形象，絕對能成為旅途中的得力骨幹。

除了周冬雨外，網傳的「5姐2弟」陣容同樣充滿看點，包括大姐是港圈喜劇天后吳君如；二姐、三姐分別為殷桃與林依晨；小妹則傳有可能是歐陽娜娜。

弟弟團方面，傳由當紅小生鄧為與「小孩哥」王星越組成。兩人被網友調侃「搬行李肯定沒問題」。

針對滿天飛的陣容傳聞，「花少8」總導演李超先前曾語帶保留地表示網傳名單「半真半假」，目前只能靜待官方最終的正式官宣。

林依晨

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