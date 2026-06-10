終於考上… 黃曉明「二戰」錄取上戲博士生 網讚：霸總變學霸

黃曉明曾說「想做家裡第一個博士」，如今美夢成真。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃曉明二戰考取上戲博士班，擬錄取藝術管理與戲劇策劃方向。

黃曉明二戰考取上戲博士班，擬錄取藝術管理與戲劇策劃方向。 重點二： 他去年首次報考落榜後再戰，今年以總成績271.34分成功上岸。

他去年首次報考落榜後再戰，今年以總成績271.34分成功上岸。 重點三：上戲博士錄取率僅約7.3%，明星攻讀博士也成娛樂圈新趨勢。

上海戲劇學院10日公布2026年博士研究生擬錄取名單，48歲黃曉明 以總成績271.34分成功「二戰上岸」，擬錄取為藝術管理／戲劇策劃方向博士生，引發娛樂圈關注。據悉，黃曉明曾多次在受訪時表示，「想做家裡第一個博士」，如今美夢成真。還有網友直呼，「曉明哥這次真的不是霸總，是學霸」。

其實，黃曉明考博之路並非一蹴可幾，他去年就曾報考上海戲劇學院博士班。當時，他以業務課89分進入複試，但最終因名額僅錄取一人而遺憾落榜。面對結果，他當時僅回應一句「明年再戰」，為第二次挑戰埋下伏筆。一年後，他兌現承諾再度報考，以90.67分進入複試，並在多科筆試與嚴格篩選下，最終在5名考生中脫穎而出，取得擬錄取資格。

數據顯示，上戲博士整體錄取率僅約7.3%，且對本科同等學力考生設有政治理論與專業加試科目，單科不及格即直接淘汰，競爭相當激烈。

黃曉明為了專心備考，過去一年幾乎全面暫停戲劇與綜藝工作，外界普遍認為他是「押下演藝節奏換取學術入場券」，甚至有說法指出，他在生日當天仍在刷題準備考試。

他此次選擇的「藝術管理／戲劇策劃」方向，也被視為從表演者走向產業決策者的延伸。據了解，黃曉明多年來已成立個人工作室，參與影視投資與製作規劃，具備一定產業經驗，因此此次報考並非單純學術進修，也帶有職業延伸意味。

值得一提的是，近年來明星攻讀博士並非個案，包括林更新、靳東、阿雲嘎等藝人也陸續進入戲劇與影視相關博士體系，使「演員回校園」逐漸成為娛樂圈新趨勢。