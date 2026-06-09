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抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

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抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

記者梅衍儂／即時報導
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吳文忻過世，享年51歲。（取材自Instagram）
吳文忻過世，享年51歲。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：前港姐吳文忻乳癌復發多年，病情已惡化至第四期並擴散。
  • 重點二：家屬證實她今晨在醫院睡夢中安詳離世，享年五十一歲。
  • 重點三：臨終前家人與女兒陪伴道別，後事安排將另行公布。

曾參選港姐的女星吳文忻（吳忻熹）前年公開乳癌復發，病情更惡化至第4期，癌細胞陸續擴散至肝臟、骨骼及大腦。儘管抗癌過程艱辛，她始終以正面態度面對病魔，不斷向外界分享抗癌心路歷程。沒想到家屬9日透過社群平台發布訃告，證實她已於今晨在醫院安詳辭世，享年51歲。

家屬在聲明中表示，吳文忻於周日晚間入院，生命最後幾天，家人與摯友陸續趕到醫院陪伴，兩名女兒也在病床前向媽媽道別，家人透露，她於今日清晨在睡夢中平靜離開，在親友的愛與祝福陪伴下，走完人生最後一程。

吳文忻自2023年公開乳癌復發後，病況一度急速惡化。面對癌細胞轉移至多個器官的打擊，她從未放棄希望，不僅積極接受治療，也持續透過社群分享生活點滴，鼓勵許多同樣正在與病魔奮戰的病友。即使身體狀況每況愈下，她仍努力完成許多過去想做卻來不及做的事情，希望在人生有限的時間裡不留遺憾。

家屬在聲明中特別提到，吳文忻在抗癌路上展現驚人的勇氣與毅力，「在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想」，而她散發出的正能量，也鼓舞許多同路人以更積極的態度面對疾病與人生考驗。

由於近來身體狀況持續轉差，許多好友與媒體不斷關心她的近況。對此家屬也表示，由於她後期身體十分虛弱，未能一一回覆訊息，若有疏漏之處，盼外界見諒，並感謝各界一路以來的支持與鼓勵。

此外，家屬也透露，吳文忻身後最牽掛的兩名女兒，未來將由父親繼續照顧與陪伴，希望外界能給予家人更多空間與時間，度過這段艱難時刻。至於後事安排，家屬表示將於稍後另行公布。

吳文忻是前港姐。（取材自Instagram）
吳文忻是前港姐。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她前年公開乳癌復發後，病情持續惡化至第四期，癌細胞更擴散到肝臟、骨骼及大腦，後期身體狀況明顯轉差，治療過程相當艱辛。

  • 家屬表示她周日晚間入院，最後幾天有家人與摯友輪流陪伴，兩名女兒也到床前道別，她於今日清晨在睡夢中平靜離開。

  • 吳文忻在抗癌期間持續分享心路歷程，鼓勵病友面對疾病與人生考驗；家屬則表示未來兩名女兒由父親照顧，後事將另行公布。

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