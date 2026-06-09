我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

黃子韜看牙個人隱私全都露 怒斥「一點素質都沒有」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃子韜向來對偷拍零容忍。(取材自微博)
黃子韜向來對偷拍零容忍。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃子韜牙科複查照遭未經同意外流，醫療隱私曝光。
  • 重點二：涉事牙醫將診療細節發朋友圈，還作為招攬業務素材。
  • 重點三：黃子韜怒批偷拍者沒素質，網友聚焦醫療隱私邊界。

中國藝人黃子韜近日因牙科診療隱私外洩事件再度登上熱搜。綜合極目新聞等媒體報導，有牙醫在未經本人同意的情況下，將其診療照片及細節發布至朋友圈，甚至寫明「做了16顆牙貼面」等內容，相關畫面隨後被搬運至社交平台，引發輿論熱議。

事件起因於黃子韜出於對已故牙醫的念舊之情，日前特地回到原診所進行牙齒嵌體修復複查。據悉，他此前已完成16顆牙貼面治療，本次屬於後續維護。然而在治療過程中，診所人員未經同意拍攝其照片，並由涉事牙醫以案例分享形式發布至個人社交圈，用作招攬業務素材，隨後迅速外流至微博等平台，導致其醫療信息被公開。

向來對偷拍零容忍的黃子韜，透過微博發文怒斥，「你們偷拍我，不經我同意發這種隱私的東西。是誰幹什麼的都不重要，這種行為真的一點素質都沒有。要點臉做生意真的」，他強調，醫療場景中的個人信息不應被隨意消費，更不應成為宣傳工具，呼籲尊重基本隱私權。

事件發酵後，網友一邊倒聲援黃子韜，認為此事件已超越「明星八卦」範疇，而是典型的隱私權邊界案例。另有評論指出，此事不僅是個人隱私問題，更暴露部分醫療從業者將患者案例「流量化」的亂象。

但也有少數聲音認為，黃子韜在回應中情緒激動措詞較重，但主流觀點普遍認為，爭議核心不在言辭，而在於未經同意公開醫療信息的行為本身。

截至目前，涉事診所及醫護人員尚未公開回應，而關於醫療隱私、肖像權與商業宣傳邊界的討論，也持續在社交平台延燒。

精華 FAQ

  • 據報導，他是出於對已故牙醫的念舊之情，特地回到原診所進行牙齒嵌體修復複查；他先前已做過16顆牙貼面，這次屬於後續維護。

  • 治療過程中，診所人員未經同意拍攝黃子韜照片，涉事牙醫又將診療畫面與細節發到朋友圈，並以案例分享與招攬業務之名使用。

  • 因為爭議核心不只是明星八卦，而是醫療資訊被未經同意公開，涉及隱私權、肖像權與商業宣傳邊界，因此多數網友選擇聲援黃子韜。

微博

上一則

台灣辦桌文化吸睛 隋棠、藍正龍「請世界吃桌」

下一則

「命運好好玩」換血 何篤霖卸下24年主持棒

延伸閱讀

醫療保險／免費洗牙陷阱多 規則藏細節

醫療保險／免費洗牙陷阱多 規則藏細節
搭訕送餐全都錄…智能眼鏡成偷拍空姐「神器」無碼片充斥

搭訕送餐全都錄…智能眼鏡成偷拍空姐「神器」無碼片充斥
AI眼鏡拍攝空服員惹議 中網售遮光貼恐助長偷拍

AI眼鏡拍攝空服員惹議 中網售遮光貼恐助長偷拍
1年掉粉400萬 「韋神」光環消退？網友一面倒挺他這事

1年掉粉400萬 「韋神」光環消退？網友一面倒挺他這事

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬