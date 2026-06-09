李小冉情勒搶歌+當眾落淚 網：比浪姐舞台精采

演員出身的李小冉參加「浪姐」，面臨高強度唱跳挑戰。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李小冉為爭取夢一場演唱權，在五公投票戰中情緒失控。

李小冉為爭取夢一場演唱權，在五公投票戰中情緒失控。 重點二： 她於微博連發消極拉票文又秒刪，引發網友截圖熱議。

她於微博連發消極拉票文又秒刪，引發網友截圖熱議。 重點三：錄影後當眾落淚，支持與批評聲浪同時放大事件熱度。

熱門綜藝「乘風2026」（簡稱浪姐）賽事進入白熱化，近日在第五次公演（五公）的選歌環節中引發巨大話題。50歲女星李小冉因積極爭取演唱那英的經典歌曲「夢一場」，疑似因壓力過大導致情緒失控，接連在微博 發出多條負面貼文隨後秒刪。更在錄影結束後被拍到當眾落淚，讓相關話題衝上熱搜。

事件起因於節目組開啟五公雙人合作曲的限時投票 機制。李小冉所屬團隊與張月團隊同時鎖定「夢一場」，雙方粉絲隨即展開激烈競爭。李小冉率先發文拉票，坦言先前演唱時曾嚴重忘詞，極度希望透過「夢一場」彌補遺憾。然而，投票初期張月團票數一路領先，眼見差距逐漸拉大，李小冉似乎內心防線失守。

她隨後在微博接連拋出「搶不到就當是夢一場吧」、「別投了無所謂沒緣分輪到啥是啥唄」，甚至自暴自棄地寫下「反正我唱啥都不好聽我不配」等消極言論。雖然這些「情緒文」在幾分鐘內就被刪除，但早已被眼尖的網友截圖瘋傳。沒想到，這波低落的發言反而激起粉絲同情心，團隊票數奇蹟似地迅速反超，最終成功奪下「夢一場」的演唱權。

然而風波並未隨之平息。五公錄影結束後，李小冉步出場館，面對守候多時的粉絲，她原本還開心互動、甚至跳了一小段舞。不料，在聽到現場粉絲大喊加油、給予溫暖安慰時，李小冉瞬間情緒潰堤，轉身掩面落淚，畫面曝光後再度引發熱議。 李小冉面對粉絲加油，瞬間情緒潰堤。(取材自微博)

不少支持者認為，演員出身的李小冉首次挑戰高強度唱跳，先前就曾因初舞台表現不佳痛哭，還曾發文求助「有沒有藥能讓心變硬一點」，種種跡象顯示其心理壓力已達極限，這次落淚展現的是真性情；但也有批評者認為，公開宣洩負面情緒形同變相施壓，會讓對手陷入尷尬。有網友直呼，「李小冉這兩天的熱度，比五公舞台還精采」。