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「步步驚心」九阿哥直播哭訴沒戲拍 事情鬧大滅火稱「開玩笑」

娛樂新聞組／綜合報導
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韓棟長期深耕古裝劇市場，曾被視為「橫店拚命三郎」。(取材自微博)
韓棟長期深耕古裝劇市場，曾被視為「橫店拚命三郎」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓棟直播中作勢擦淚，被剪輯成哭訴沒戲拍。
  • 重點二：網友熱議中年演員困境，質疑影視寒冬與轉型壓力。
  • 重點三：韓棟隨後澄清只是玩笑互動，並非情緒崩潰。

曾在經典古裝劇「步步驚心」中飾演「九阿哥」走紅的中國演員韓棟，近日因一段直播片段登上熱搜。畫面中他疑似「擦眼淚訴苦沒戲拍、背房貸壓力大」，引發外界對中年演員生存現況的熱議。不過韓棟隨後火速發文澄清，強調相關內容只是直播中的玩笑互動，並非真實情緒崩潰。

直播畫面可見，韓棟與粉絲親切互動，他在回應網友提問時笑稱「最近沒戲拍，只好來直播」，並提及直播流量一般。過程中他拿紙巾作勢擦淚、表情誇張，甚至配合互動濾鏡與道具，娛樂效果十足。然而片段經過二次剪輯與傳播後，被單獨截取成「崩潰哭訴」版本，並引起關注。

不少網友對韓棟提到「房貸壓力」、「轉型直播」等內容感到心疼，認為折射出非流量型演員在影視寒冬中的現實困境；也有人認為這只是直播間的玩笑互動，被過度解讀甚至斷章取義。

事件發酵後，韓棟本人火速在微博回應稱，看到熱搜「先是激動，細看直接天塌了」，並強調「別真信！！！沒哭！！！」，還附上哭泣表情包自嘲「已老實，求放過」。他解釋直播內容只是與朋友及粉絲的輕鬆互動，並未如外界所傳般情緒崩潰。

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