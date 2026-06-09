楚嘉禾戲外也爭「主角」？韓沛穎發布會「穿這樣」 挨轟野心寫臉上

韓沛穎在「主角」首映禮上，穿了露膚度極高的抹胸禮服，引發爭議。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓沛穎在《主角》首映禮穿著高露膚禮服，引發搶鏡爭議。

韓沛穎在《主角》首映禮穿著高露膚禮服，引發搶鏡爭議。 重點二： 發布會上她被拍到再次調整低肩帶，被批不聽前輩提醒。

發布會上她被拍到再次調整低肩帶，被批不聽前輩提醒。 重點三：網友對其評價兩極，部分認為是造型自由，也有人讚演技。

憑藉張藝謀班底大劇「主角」中「楚嘉禾」一角展露演技鋒芒的新人演員韓沛穎，近日卻因在發布會上的穿搭，深陷輿論風暴。日前，「主角」在西安舉辦首映禮，韓沛穎穿著珊瑚粉色抹胸禮服，露膚度極高，與同場其他演員的低調正裝形成強烈對比，也掀起「刻意博熱度」、「搶主角鋒頭」兩極化討論。

首映禮當天，同劇女主角劉浩存以一身素雅白裙現身，展現低調大方的氣質，飾演女二「楚嘉禾」的韓沛穎卻選擇了一襲細肩帶低胸禮服，吸睛程度讓不少觀眾誤以為她才是女主。不光如此，在隨後的另一場發布會中，韓沛穎以超短緊身裙登場。活動期間，同台前輩演員王曉晨曾好意幫她整理不慎滑落的肩帶，不料韓沛穎隨後轉頭又自行將肩帶扯低。這一幕被解讀為「不聽勸」，成為引爆網路輿論的導火線。

事件曝光後，網路評論呈現嚴重兩極化評價。許多看過「主角」的觀眾紛紛將其戲外行為與劇中角色做連結，犀利點評，「這不就是現實版的楚嘉禾嗎？戲裡戲外都把『極度想贏、愛搶鋒頭』的野心寫在臉上」、「剛憑演技獲得認可，轉頭就靠這種穿搭消耗路人緣，簡直是把一手好牌打爛」。

不過，也有不少網友為她緩頰，「173公分的身材簡直是行走的衣架子，白皙又漂亮，展現自身優勢有何不可？」

，也有人認為這是「職業造型選擇」，不應過度解讀。

據悉，畢業於中央戲劇學院播音主持專業的她，曾獲世界小姐地方賽區才藝冠軍。早前她因接棒出演「少年派2」中的鄧小琪而被觀眾熟知，此次在「主角」中與劉浩存上演精采對手戲，將角色的嫉妒與挣扎演繹得淋漓盡致，成為近期頗具話題度與潛力的新生代清冷感小花。

「主角」女一劉浩存以一身素雅白裙現身。(取材自微博)