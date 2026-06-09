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高熱度救不了口碑…關曉彤、李昀銳沒CP感？「耀眼」豆瓣開分才5.9

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關曉彤(左)與李昀銳被吐槽沒有CP感。(取材自微博)
關曉彤(左)與李昀銳被吐槽沒有CP感。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：關曉彤與李昀銳主演的耀眼開播後熱度極高，播放量與話題持續飆升。
  • 重點二：豆瓣開分僅5.9，近半數差評顯示觀眾對劇情與人物設定不滿。
  • 重點三：外界批評演員缺乏CP感，粉絲與路人評價分裂造成高熱低評。

由大陸女星關曉彤搭檔李昀銳主演的電視劇「耀眼」自開播以來，一邊是收視與播放量一路飆升、話題霸榜，一邊卻在豆瓣開分僅5.9分，引發口碑兩極化爭議，形成典型的「高熱低評」現象。

據媒體綜合分析，該劇的高熱度首先來自強大的流量陣容與前期行銷推動。關曉彤、李昀銳兩位主演本身具備極高話題度，開播前預約人數突破250萬，芒果TV預約量更一度達351.5萬，創下非古裝劇紀錄。劇方同步推出一系列營銷操作，成功引爆社交平台，首播當日平台播放量即突破5757萬，衛視端收視峰值達0.4741%，穩居同時段第一。

此外，該劇選擇在高考季播出，並結合「勸學」主題進行宣傳，成功吸引學生群體關注，使整體有效播放量迅速突破4億，短時間內完成破圈。

然而，熱度並未轉化為口碑。據豆瓣數據顯示，截至6月5日，近1.4萬名觀眾參與評分，其中一星、二星差評合計超過50%，直接拉低整體評分至5.9分。不少觀眾直言劇情存在明顯硬傷。

在劇情層面，「耀眼」被批評為「老套又懸浮」。「落難千金+小鎮少年」的設定被指缺乏新意，充滿「工業糖精」式戀愛套路。部分情節邏輯也遭質疑，例如女主在家庭危機期間仍高調炫富，被認為與人物設定不符。此外，「表兄妹同住一屋」的設定也引發倫理爭議。

演員表現同樣成為討論焦點。有網友指，關曉彤與鹿晗昔日戀情、李昀銳與孟子義緋聞不斷，使觀眾更難代入角色情感線，被吐槽「同事感過重」、沒有CP感。演技方面，李昀銳被指情緒表達偏平，關曉彤則被認為過度維持「大小姐氣場」，未呈現落魄角色的層次變化。

有觀點認為，「耀眼」的「高熱低分」並非偶然，而是當前影視市場粉絲與路人評價分裂的縮影：一方面粉絲集中打五星維護熱度，另一方面路人因預期落差給出低分，最終形成評分拉鋸。

精華 FAQ

  • 主要靠主演自帶話題、開播前高預約量，以及劇方密集行銷操作；再加上選在高考季、以勸學主題宣傳，成功吸引學生與路人關注，帶動播放量快速上衝。

  • 觀眾普遍認為劇情老套、充滿工業糖精，人物設定與情節邏輯也不夠合理，例如落難千金炫富、表兄妹同住一屋等安排，都讓口碑明顯下滑。

  • 因為粉絲集中給高分維持熱度，但路人對劇情、演技與CP感失望而給低分，導致收視和話題很高，評分卻被大量差評拉低，形成明顯分裂。

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