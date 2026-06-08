張學友劉德華見證 94歲胡楓獲金氏紀錄認證辦演唱會最年長華語藝人

94歲胡楓（中）6月7日開演唱會破金氏世界紀錄，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」，張學友（左）、張家輝（右）等港星登台獻唱見證。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 94歲胡楓在紅磡舉行個唱，獲金氏世界紀錄認證。

94歲胡楓在紅磡舉行個唱，獲金氏世界紀錄認證。 重點二： 張學友、劉德華等眾星到場，見證修哥歷史時刻。

張學友、劉德華等眾星到場，見證修哥歷史時刻。 重點三：胡楓與家人及嘉賓合唱互動，演出氣氛溫馨熱鬧。

94歲香港 資深藝人胡楓（修哥）7日下午於香港紅磡體育館舉行「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」，並於演出期間獲頒金氏世界紀錄認證，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。 乾兒子張學友與張家輝、劉德華 、陳奕迅、莫文蔚、楊千嬅、草蜢、汪明荃、薛家燕、曾志偉、黃日華和羅嘉良等多位演藝圈好友到場支持，見證這歷史時刻。

明報報導，胡楓身穿金色西裝、端坐龍椅登場，在觀眾掌聲中正式展開演出。大會特別於舞台兩側設置酒席，供到場嘉賓近距離欣賞演出。曾志偉、陳欣健及麥美恩率先登台暖場。曾志偉表示，胡楓於70歲首次舉辦個人演唱會時，自己已主動提出擔任表演嘉賓，對其多年來持續活躍於舞台深感佩服。

曾與胡楓合作劇集「再創世紀」的周柏豪亦現身支持。胡楓在台上與其互動時，特別叮囑對方要好好愛惜太太。其後，陳松伶及羅嘉良專程由北京返港出席演唱會。陳松伶與胡楓合唱「倆忘煙水裡」，並感謝前輩多年來的照顧與提攜。

陳百祥在演出期間分享往事，提到自己當年曾憑一首歌曲於紅館連開七場演唱會，而胡楓在沒有推出個人唱片的情況下，同樣達成相關紀錄。

除了演藝圈好友外，胡楓家人亦參與演出。已晉升太公的胡楓與兩男兩女四位曾孫同台演唱「世上只有」，展現祖孫同樂的一面，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

94歲港星胡楓成功挑戰《舉辦演唱會最年長華語藝人》世界紀錄。（取材自公關公司）

演唱會下半場繼續有神祕嘉賓現身。陳奕迅驚喜登台演唱「舊歡如夢」，並回憶初入行時，胡楓曾主動詢問是否有合作機會，讓他感受到前輩對後輩的關懷與支持。張學友獻唱「不老的傳說」，向契爺表達敬意，讚揚其94歲仍能站上紅館舞台完成演出。

演唱會尾聲，大會正式宣布胡楓成功打破金氏世界紀錄，成為舉辦演唱會最年長的華語藝人，並即場舉行頒證儀式。全場觀眾報以掌聲祝賀，氣氛熱烈。

壓軸嘉賓劉德華向胡楓獻花致賀，並與胡楓及現場觀眾共同展示金氏世界紀錄證書拍攝大合照。劉德華隨後清唱「忘情水」，為演唱會增添高潮。