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38歲劉亦菲素顏被捕獲 現身大學20年同學會 超狂狀態「同學變長輩」

記者陳穎／即時報導
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38歲劉亦菲和同學合照，像是女兒和長輩同框。（取材自微博）
38歲劉亦菲和同學合照，像是女兒和長輩同框。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉亦菲返母校參加北京電影學院同學會。
  • 重點二：38歲素顏休閒現身，狀態被讚宛如女大學生。
  • 重點三：網友熱議她凍齡外貌，親和互動也受關注。

中國女星劉亦菲近日回到母校北京電影學院 ，參加2002級表演系畢業20周年同學會。活動照片曝光後迅速在網路發酵，現年38歲的她以自然樸素的模樣現身，不少網友看了直呼狀態驚人，甚至形容她彷彿仍是校園中的女大學生，和其他同學站在一起，她的狀態看起來就像是「女兒」。

當天劉亦菲以輕鬆休閒的穿搭亮相，白色襯衫搭配牛仔褲，長髮隨意披肩，幾乎未見濃妝修飾，展現一貫清新氣質。儘管打扮低調，仍難掩出眾外型，在一群老同學之中特別顯眼，也讓許多人驚嘆她多年來幾乎沒有太大變化。

從現場流出的畫面可見，劉亦菲全程神情輕鬆，不時與同學聊天互動，沒有刻意凸顯明星身分，展現親和的一面。她並未站在合照最中央的位置，而是自然融入同學群體之中，讓整場聚會更像是一次單純的校友重聚。

照片在社群平台流傳後，立刻掀起熱烈討論，不少網友留言表示：「這狀態太誇張了」、「完全看不出已經38歲」、「少女感依舊在線」，還有人再度搬出粉絲暱稱「劉十八」，大讚她彷彿歲月凍結一般。

事實上，劉亦菲近年憑藉「夢華錄」、「去有風的地方」及「玫瑰的故事」等作品持續維持高人氣，每次公開露面都能成為話題焦點。此次重返校園參加同學會，雖然沒有盛裝打扮，卻憑藉自然真實的狀態再度引發關注，也讓外界見識到她多年來始終不減的魅力。

38歲劉亦菲模樣依舊像是女大生。（取材自微博）
38歲劉亦菲模樣依舊像是女大生。（取材自微博）

劉亦菲參加大學20周年同學會，狀態令人吃驚。（取材自微博）
劉亦菲參加大學20周年同學會，狀態令人吃驚。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她是回到北京電影學院，參加2002級表演系畢業20周年同學會。現場照片曝光後迅速在網路發酵，成為外界關注焦點。

  • 劉亦菲以白色襯衫搭配牛仔褲亮相，長髮自然披肩，幾乎沒有濃妝修飾，整體呈現輕鬆樸素又清新的氣質。

  • 不少網友驚呼她完全不像38歲，還形容她宛如校園女大學生，甚至說同學像長輩，並再度稱讚她少女感依舊。

劉亦菲

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