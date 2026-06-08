終於擺脫渣男了… 李澤鋒「主角」變身劇團領導 被喊「朱滑頭」

渣男專業戶李澤鋒這次在「主角」中飾演劇團副團長朱繼儒。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李澤鋒在《主角》中飾演朱繼儒，成功扭轉渣男形象。

李澤鋒在《主角》中飾演朱繼儒，成功扭轉渣男形象。 重點二： 他親自設計茶缸等細節，讓角色更立體有記憶點。

他親自設計茶缸等細節，讓角色更立體有記憶點。 重點三：回到陝西拍戲圓夢，並表示想挑戰更多未演過的角色。

自張嘉益、秦海璐、劉浩純主演的「主角」熱播以來，不少觀眾追劇時已經不再喊李澤鋒「許幻山」或「衛明」，而是改口喊他「朱滑頭」、「朱團長」甚至「朱正經」。李澤鋒在劇中飾演圓滑世故、擅長周旋於上下級之間的縣劇團領導朱繼儒，堪稱全劇最具記憶點的角色之一，也讓長年背負「渣男專業戶」標籤的他成功翻身。

澎湃新聞報導，李澤鋒坦言，過去因「三十而已」的許幻山及「好事成雙」的衛明等角色太過深入人心，自己曾被觀眾直接稱作「渣男」。起初他對這種標籤感到排斥，認為過度簡化了角色的複雜性，但時間久了也逐漸釋懷，「至少大家記住了你，也會因此多一些工作機會。」

這次在「主角」中飾演朱繼儒，對李澤鋒來說是一場全新的挑戰。他受訪時透露，剛拿到劇本時就發現角色篇幅不算突出，若不主動設計人物特色，很容易被其他個性鮮明的角色掩蓋。因此他開始為朱繼儒補充背景故事，想像他是一位有學識、有書卷氣的文化人。

劇中許多令人印象深刻的小細節，都是李澤鋒親自設計。例如朱繼儒總是捧著茶缸，他特別設定角色擔任副職時泡的是中藥，象徵裝病避事；等到熬走長官黃正經、成為一把手後，茶缸裡則改泡綠茶。這個細節還獲得藝術總監兼主演張嘉益認可，讓李澤鋒大讚對角色塑造幫助極大。

除了角色突破外，「主角」對李澤鋒還有另一層特殊意義。身為陝西人的他，出道多年卻從未真正回到家鄉拍戲，這次終於圓夢。李澤鋒表示，自己身上始終流著陝西人的血液，回到故鄉演繹秦腔題材作品，讓他特別興奮也格外放鬆。身為劇組靈魂人物的張嘉益，甚至特別請來專業師傅製作泡饃，讓整個劇組充滿濃厚的陝西味。

談到張嘉益，李澤鋒也毫不掩飾崇拜之情。他透露，早在合作「破曉東方」之前，張嘉益就是自己最欣賞的男演員之一，這次能再度合作「主角」，讓他覺得收穫滿滿。

如今憑藉朱繼儒成功擺脫「渣男」標籤，李澤鋒坦言，自己不想永遠困在出軌、婚變等題材裡，希望挑戰更多不同類型角色。他更喊話最想嘗試現代軍人題材，「只要沒演過的，我都想試試。」從許幻山到朱繼儒，李澤鋒正用一次次轉型證明，觀眾記住的不只是渣男，而是一位能駕馭各種角色的實力派演員。