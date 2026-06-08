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看牙醫也被偷拍？黃子韜被曝「做了16顆牙貼面」 怒斥沒素質

娛樂新聞組／即時報導
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黃子韜向來對偷拍零容忍。(取材自微博)
黃子韜向來對偷拍零容忍。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃子韜回診遭診所人員偷拍，醫療照與細節被發至朋友圈。
  • 重點二：涉事牙醫以「做了16顆牙貼面」作招攬素材，內容迅速外流。
  • 重點三：他怒斥未經同意公開隱私，網友多數聲援並批評醫療亂象。

藝人黃子韜近日因牙科診療隱私外洩事件再度登上熱搜。綜合極目新聞等媒體報導，有牙醫在未經本人同意的情況下，將其診療照片及細節發佈至朋友圈，甚至寫明「做了16顆牙貼面」等內容，相關畫面隨後被搬運至社交平台，引發輿論熱議。

事件起因於黃子韜出於對已故牙醫的念舊之情，日前特地回到原診所進行牙齒嵌體修復複查。據悉，他此前已完成16顆牙貼面治療，本次屬於後續維護。然而在治療過程中，診所人員未經同意拍攝其照片，並由涉事牙醫以案例分享形式發布至個人社交圈，用作招攬業務素材，隨後迅速外流至微博等平台，導致其醫療信息被公開。

向來對偷拍零容忍的黃子韜，透過微博發文怒斥，「你們偷拍我，不經我同意發這種隱私的東西。我是誰幹什麼的都不重要，這種行為真的一點素質都沒有。要點臉做生意真的」，他強調，醫療場景中的個人信息不應被隨意消費，更不應成為宣傳工具，呼籲尊重基本隱私權。

事件發酵後，網友一邊倒聲援黃子韜，認為此事件已超越「明星八卦」範疇，而是典型的隱私權邊界案例。另有評論指出，此事不僅是個人隱私問題，更暴露部分醫療從業者將患者案例「流量化」的亂象。

但也有少數聲音認為，黃子韜在回應中情緒激動措詞較重，但主流觀點普遍認為，爭議核心不在言辭，而在於未經同意公開醫療信息的行為本身。

截至目前，涉事診所及醫護人員尚未公開回應，而關於醫療隱私、肖像權與商業宣傳邊界的討論，也持續在社交平台延燒。

精華 FAQ

  • 報導指出，他出於對已故牙醫的念舊之情，特地回到原診所進行牙齒嵌體修復複查。這次就診屬於先前16顆牙貼面治療後的後續維護，而非新的大規模療程。

  • 據稱診所人員在未經同意下拍攝他的診療照片，涉事牙醫再把圖片與「做了16顆牙貼面」等細節發到朋友圈，並作為案例宣傳素材，之後迅速被轉傳到微博等平台。

  • 多數網友認為，爭議核心不是明星身份，而是未經同意公開醫療資訊與肖像的行為，已涉及隱私權與商業宣傳界線問題，也反映部分醫療從業者將患者案例流量化的亂象。

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