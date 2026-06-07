33歲甜寵劇男星家中猝逝 疑過勞 「前幾天還在橫店拍戲」

金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金澤於杭州住處猝逝，死訊隔兩日才由好友證實。

金澤於杭州住處猝逝，死訊隔兩日才由好友證實。 重點二： 劇組傳聞他前幾天仍在橫店拍戲，疑似過勞所致。

劇組傳聞他前幾天仍在橫店拍戲，疑似過勞所致。 重點三：經紀公司呼籲勿臆測死因，將配合家屬處理善後。

曾演出「忘記你，記得愛情」、「從結婚開始戀愛」等多部甜寵劇的中國演員金澤（本名張家瑋），驚傳於4日在杭州住處離世，消息直到6日才由其多年好友對外證實，震驚演藝圈。隨著噩耗曝光，金澤生前最後一則社群動態也受到外界關注，短短數日前仍開心分享生活點滴，如今卻已天人永隔，令不少網友感嘆世事無常。

金澤高大帥氣的「霸道總裁」形象深植人心，近年轉戰短劇市場更收穫大批粉絲，突如其來的噩耗迅速衝上網路熱搜。網路上流傳多種關於他死因的揣測，有劇組工作人員透露前幾天人才在橫店拍戲，懷疑是因短劇拍攝高強度、日夜顛倒而導致「過勞猝死 」。

金澤最後一次更新微博 朋友圈是在5月30日。當天他前往杭州奧體中心欣賞歌手王力宏的演唱會，並在社群曬出現場照片，簡單寫下「不錯兒」三字，透露當時心情相當愉快。

而率先證實死訊的好友也在社群發文悼念，他透露，自己與金澤同為山東威海人，從小一起長大。即使看到相關新聞後，仍久久無法接受現實，希望這只是一場誤會。他也回憶，兩人今年春節期間才剛在家鄉相聚吃飯，沒想到短短幾個月後竟迎來天人永隔的結局。

金澤所屬的經紀公司「盛世光年文化」發布聲明表示，為了尊重逝者並體恤家屬的心情，懇請外界與媒體不要隨意杜撰或猜測離世原因，避免占用公眾資源；也強調會全力配合家屬處理所有善後事宜。