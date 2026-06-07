金牌個屁？奧運冠軍疑挨罵 節目組：是「金牌的king」

王濛表情愣住了的畫面。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 乘風2026公演直播中，王濛疑遭台下評審高喊不敬言論，引發爭議。

乘風2026公演直播中，王濛疑遭台下評審高喊不敬言論，引發爭議。 重點二： 現場影片瘋傳後，網友要求節目組說明，質疑縱容對奧運冠軍失禮。

現場影片瘋傳後，網友要求節目組說明，質疑縱容對奧運冠軍失禮。 重點三：節目組聲明稱聽到的是「王濛，金牌的king」，但輿論仍多半不買帳。

綜藝節目「乘風2026」（浪姐第七季）又傳爭議，其近日公演直播中，奧運 冠軍王濛疑被台下一位大眾評審高聲辱罵「金牌個屁」，王濛臉上表情一度變得僵硬。這一幕引來大批網友為王濛抱不平，要求節目組為縱容奧運冠軍遭公開辱罵給出解釋。節目組發聲明稱，當時觀眾喊的其實是「王濛，金牌的king」，並未辱罵。但對這一聲明，許多網友並不買帳。

據新民周刊報導，6月5日「乘風2026」第四次公演直播過程中，嘉賓蔡明在點評王濛的環節中感歎：「這是金牌呀孩子們，讓她說得跟她們家土特產似的」，此時，台下一位大眾評審突然高聲叫喊，內容疑為「金牌個屁」。在聽到疑似不當言論後，王濛臉上的表情一度變得僵硬，但她最終克制住了情緒，沒有當場發火。

相關視頻片段隨即在社交平台廣泛傳播，眾多網友譴責這名觀眾的行為，認為追星不是辱罵奧運冠軍的藉口。但也有人在社交平台稱自己當時在四公錄製現場，「我聽到喊的是『金牌的king』，不知道怎麼就傳成了惡意攻擊的話」。一時間，網友對到底是「金牌個屁」還是「金牌的king」爭執得不可開交，大量網友湧向「乘風2026」官方微博 留言，要求節目組對此事作出回應並給出解釋。

輿論壓力下，「乘風2026」通過官微發布聲明，稱該名觀眾在現場喊的內容為「王濛，金牌的king」。不過對於這一聲明，許多網友並不買帳，認為綜藝節目包容多元審美，但包容不等於縱容無禮與冒犯。

王濛被譽為短道速滑的「大魔王」，近十年速滑職業生涯中，她拿過四次奧運冠軍、世界盃、錦標賽等各種國際正式賽事合計77枚世界大賽金牌。退役後，「我的眼睛就是尺」一梗讓王濛幾度出圈。王濛宣布參加浪姐後，也有許多網友質疑她的選擇。目前，王濛本人未就此事發表任何回應。

王濛。（取材自紅星新聞）