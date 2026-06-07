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每步都靈動…「最會跑步的女神」田曦薇 神圖又瘋傳

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣，被粉絲封為「內娛最會跑步的女神」...
田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣，被粉絲封為「內娛最會跑步的女神」。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田曦薇因品牌活動中奔跑姿態靈動，再度登上微博熱搜。
  • 重點二：vivoS60發布會上，她以美學大使身分踏星光奔跑登場。
  • 重點三：網友盛讚她跑步狀態不崩，稱其為內娛最會跑步的女神。

中國女演員田曦薇又上熱搜了，這次不是因為她演出了什麼爆款劇，而是她跑步的姿態。田曦薇近日因出席一項品牌代言活動，在台上奔跑時展現出的靈動、不崩的鮮活狀態，相關視頻和照片在網上被瘋傳，網友形容她「跑起來狀態完全不崩」、「步伐輕快、髮絲揚起、笑容明媚」，封她為「內娛最會跑步的女神」，「田曦薇跑步神圖」也衝上了微博熱搜。

田曦薇最新「跑步神圖」出現在5月29日舉行的vivoS60發布會上，田曦薇以「美學大使」身分踏星光奔跑登場，每一步觸發地面LED星光軌跡，她穿白紗裙提裙奔跑的模樣，被大批網友形容為「天使降臨」、「把銀河握進掌心」。

據IT之家報導，vivo廣告大片中，田曦薇在海邊迎風奔跑，陽光與海面波光形成「星星海」效果。而田曦薇在活動紅毯、品牌發布會及路透中都出現了奔跑姿態，不同場合的奔跑動圖和視頻被廣泛傳播，網友總結其奔跑時「元氣撲面而來」、「充滿向上的生命力」、「笑容治癒，一看就氣血很足」、「跑起來完全是蝴蝶」、「每一步都鮮活又靈動」、「能超越田曦薇奔跑神圖的，只有下一次奔跑的田曦薇」、「完全是視覺享受」，「田曦薇跑步神圖」、「田曦薇跑步的神」等熱搜話題霸榜多日。

田曦薇不是第一次在鏡頭前奔跑。2025年12月15日，她身著黑色禮服在雪中輕盈奔跑，生圖表情管理滿分，單日催生「田曦薇精靈跑」；她也曾在非正式跨年派對紅毯奔跑， 穿著白色短裙蹦跳出場、手捧鮮花轉身等，被粉絲稱為「花仙子」、「破繭的蝴蝶精靈」；「子夜歸」路透古裝劇中奔赴的場景，被評價為「每一步都像畫」、「古偶最會跑步的神」電視劇路透等，都圈粉無數。

田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣。（取材自微博）
田曦薇身穿輕紗長裙出席vivo發布會跑步的模樣。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她這次不是因戲劇作品爆紅，而是因品牌活動中奔跑時的靈動狀態引發熱議。相關影片與照片被大量轉傳，網友讚她跑姿自然不崩，笑容明媚又有生命力。

  • 在5月29日的vivoS60發布會上，她以美學大使身分踏星光奔跑登場，每一步都帶出地面LED星光軌跡。白紗裙提裙奔跑的畫面，讓不少網友直呼像天使降臨。

  • 因為她在紅毯、發布會、廣告大片與路透中都呈現出好看的奔跑狀態，常被形容元氣、治癒又鮮活。許多動圖與熱搜話題持續發酵，讓這個稱號迅速走紅。

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