資深港星喪偶、神隱數月 近況曝光 身形暴瘦惹鼻酸

香港男星海俊傑痛失愛妻。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海俊傑妻子去年11月因急性肝衰竭離世，令他深陷喪偶之痛。

海俊傑妻子去年11月因急性肝衰竭離世，令他深陷喪偶之痛。 重點二： 近日他被民眾巧遇現身街頭，身形明顯消瘦，模樣憔悴。

近日他被民眾巧遇現身街頭，身形明顯消瘦，模樣憔悴。 重點三：他今年3月曾談及思念亡妻，表示常在夢中見到她的笑容。

香港 男星海俊傑的妻子莫家慈去年11月因急性肝衰竭離世，讓他深陷喪偶之痛。自妻子過世後，他鮮少公開露面，近來卻被民眾巧遇現身街頭，最新模樣曝光後，引發不少網友關心。

據港媒報導，有網友日前在社群平台分享一張海俊傑的近照。照片中，他身穿白色T恤搭配深色長褲，獨自站在路邊，神情若有所思，整個人看起來相當沉默。與先前公開露面時相比，他的身形似乎又消瘦不少，尤其雙臂明顯纖細，引來外界擔憂。

照片曝光後，不少粉絲紛紛留言替他打氣，希望他能逐漸走出失去摯愛的傷痛，重新找回生活步調。許多人也感嘆，喪妻帶來的打擊顯然仍深深影響著他。

今年3月海俊傑曾拄著登山杖出席公開活動，當時談及妻子離世後的心情，坦言至今仍難以放下思念。他透露，經常在夢中看見妻子的身影，對方總是帶著笑容靜靜出現，雖然只是夢境，卻讓他感到溫暖與慰藉，而非恐懼。

海俊傑過去曾透過社群平台公開為妻子籌措醫療費用，希望能陪伴對方度過難關，可惜最終仍無法挽回愛妻生命。如今再度被拍到獨自現身街頭，憔悴模樣也讓不少關心他的粉絲相當不捨。