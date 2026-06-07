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霸凌同劇女星? 佘詩曼：沒多餘精力參與「勾心鬥角」

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佘詩曼近日出席環保活動。（取材自微博）
佘詩曼近日出席環保活動。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佘詩曼澄清《無名天使3D》拍攝時無暇勾心鬥角。
  • 重點二：她指劇集動作戲高強度，演員每天拍到滿身傷痕。
  • 重點三：面對舊傳聞，她不排斥未來再與楊思琦合作。

2004年TVB經典劇集「無名天使3D」近日重播，劇中三名女主角佘詩曼、郭羨妮和楊思琦在拍攝期間不和傳聞，時隔22年再被爆出。網傳佘詩曼因不滿楊思琦戲份多，聯手郭羨「霸凌」並杯葛楊思琦。佘詩曼近日出席活動時又被問起此事，她正面回擊，直言「有人的地方就有是非」，稱當時拍戲累到根本沒有多餘精力去「勾心鬥角」，還主動表示，自己並不排斥未來與楊思琦再度合作。

綜合錦觀新聞、香港01報導，「無名天使3D」於2004年播出，是TVB當年的重點劇集之一。佘詩曼、楊思琦在劇中分別飾演性格迥異的女警，二人有大量對手戲。該劇播出後，關於兩人不和的傳聞便開始流傳，多年來一直是娛樂圈熱議的話題。

面對這段陳年恩怨，佘詩曼於6月5日以「著綠香港環保大使」身分出席「香港綠色日2026」活動時正面反擊。

電視劇「無名天使3D」三位女主角佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮。（取材自微博）
電視劇「無名天使3D」三位女主角佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮。（取材自微博）

她表示，「無名天使3D」作為一部主打警匪動作題材的劇集，武打戲份占比極高，拍攝過程異常艱辛。她透露，當時劇組每天都安排了高強度的武打訓練和拍攝任務，開工前一個月就已開始接受動作特訓，拍攝時更有高達九成的動作場面是親身上陣，導致自己和其他演員都滿身傷痕，身心俱疲。

佘詩曼表示，自己每天拍完戲後連吃飯的胃口都沒有，唯一的想法就是盡快回到住處休息，根本沒有多餘的精力去參與所謂的「勾心鬥角」。她並疑意有所指的直言「有人的地方就有是非」，流言未必是真相，不願多作糾纏。

佘詩曼還主動提及了與楊思琦合作的可能性。她表示，如果未來有合適的劇本和角色，自己並不排斥與楊思琦再度合作。

精華 FAQ

  • 她表示拍攝《無名天使3D》時每天都很疲累，根本沒有精力參與所謂勾心鬥角，認為有人的地方就有是非，流言未必代表真相。

  • 佘詩曼透露劇組在開工前一個月已進行動作特訓，拍攝時約九成動作場面都親身上陣，演員經常滿身傷痕，身心都相當疲憊。

  • 她主動表示並不排斥再次合作，只要未來有合適的劇本和角色，自己願意與楊思琦重聚拍戲，態度相當開放。

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