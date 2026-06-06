5天前還在看王力宏…33歲演員金澤猝逝 好友悲喊：希望是誤會

金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（圖／摘自從結婚開始戀愛微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國演員金澤於6月4日在杭州住處離世，6日由好友證實。

中國演員金澤於6月4日在杭州住處離世，6日由好友證實。 重點二： 他5月30日才去看王力宏演唱會，並在社群分享「不錯兒」。

他5月30日才去看王力宏演唱會，並在社群分享「不錯兒」。 重點三：好友透露兩人自小相識，至今仍難接受他突然猝逝的事實。

中國演員金澤（本名張家瑋）驚傳於6月4日在杭州住處離世，消息直到6日才由其多年好友對外證實，震驚演藝圈。隨著噩耗曝光，金澤生前最後一則社群動態也受到外界關注，短短數日前仍開心分享生活點滴，如今卻已天人永隔，令不少網友感嘆世事無常。

金澤最後一次更新微博 朋友圈是在5月30日。當天他前往杭州奧體中心欣賞歌手王力宏 的演唱會，並在社群曬出現場照片，簡單寫下「不錯兒」三字，透露當時心情相當愉快。如今這則看似平凡的生活紀錄，卻成為他留給外界的最後身影。

而率先證實死訊的好友也在社群發文悼念，字句間流露出難以置信的悲痛。他透露，自己與金澤同為山東威海人，從小一起長大，感情深厚。即使看到相關新聞後，仍久久無法接受現實。好友寫道，自己甚至不敢主動傳訊息確認消息真偽，始終希望這只是一場誤會。他也回憶，兩人今年春節期間才剛在家鄉相聚吃飯，沒想到短短幾個月後竟迎來天人永隔的結局。

這段真摯告白曝光後，引發不少網友共鳴。許多人表示，最令人心碎的往往不是告別，而是明明前不久還有說有笑的人，轉眼間卻再也無法相見。