我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果、鳳梨誰更適合天天吃？快來看營養師解析

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

5天前還在看王力宏…33歲演員金澤猝逝 好友悲喊：希望是誤會

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（圖／摘自從結婚開始戀愛微博）
金澤曾演出甜劇「從結婚開始戀愛」大受歡迎。（圖／摘自從結婚開始戀愛微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國演員金澤於6月4日在杭州住處離世，6日由好友證實。
  • 重點二：他5月30日才去看王力宏演唱會，並在社群分享「不錯兒」。
  • 重點三：好友透露兩人自小相識，至今仍難接受他突然猝逝的事實。

中國演員金澤（本名張家瑋）驚傳於6月4日在杭州住處離世，消息直到6日才由其多年好友對外證實，震驚演藝圈。隨著噩耗曝光，金澤生前最後一則社群動態也受到外界關注，短短數日前仍開心分享生活點滴，如今卻已天人永隔，令不少網友感嘆世事無常。

金澤最後一次更新微博朋友圈是在5月30日。當天他前往杭州奧體中心欣賞歌手王力宏的演唱會，並在社群曬出現場照片，簡單寫下「不錯兒」三字，透露當時心情相當愉快。如今這則看似平凡的生活紀錄，卻成為他留給外界的最後身影。

而率先證實死訊的好友也在社群發文悼念，字句間流露出難以置信的悲痛。他透露，自己與金澤同為山東威海人，從小一起長大，感情深厚。即使看到相關新聞後，仍久久無法接受現實。好友寫道，自己甚至不敢主動傳訊息確認消息真偽，始終希望這只是一場誤會。他也回憶，兩人今年春節期間才剛在家鄉相聚吃飯，沒想到短短幾個月後竟迎來天人永隔的結局。

這段真摯告白曝光後，引發不少網友共鳴。許多人表示，最令人心碎的往往不是告別，而是明明前不久還有說有笑的人，轉眼間卻再也無法相見。

王力宏 微博

上一則

布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采

延伸閱讀

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應
中國38歲網紅「喉嚨爛光」身亡 消失一周竟被蟲咬感染不治 火速下葬

中國38歲網紅「喉嚨爛光」身亡 消失一周竟被蟲咬感染不治 火速下葬
「維琴河」45歲男星失蹤一周陳屍社區 警方：疑遭謀殺

「維琴河」45歲男星失蹤一周陳屍社區 警方：疑遭謀殺
「魔法奇兵」男星肺炎離世 享壽72歲

「魔法奇兵」男星肺炎離世 享壽72歲

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

2026-05-30 19:08
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50

超人氣

更多 >
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度