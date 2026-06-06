我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

戲說從頭／關曉彤太「耀眼」 李昀銳共譜海島戀情

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「耀眼」由關曉彤(右)、李昀銳主演，是一部青春愛情劇。(取材自微博)
「耀眼」由關曉彤(右)、李昀銳主演，是一部青春愛情劇。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《耀眼》以海島漁村為背景，描寫關曉彤與李昀銳從互看不順眼到相知相戀。
  • 重點二：劇集強調生活細節與成長描寫，藉由現實壓力呈現角色間的雙向治癒。
  • 重點三：雖然氛圍清新、選角亮眼，但配角薄弱與部分降智情節仍引發觀眾批評。

由大陸藝人關曉彤、李昀銳主演的青春愛情劇「耀眼」近日開播，以陽光、海風與漁村風情為背景，描繪一段從歡喜冤家到雙向治癒的浪漫故事。雖然劇情設定並不算新穎，但憑藉清新氛圍、亮眼選角與濃厚生活感，仍成功吸引不少觀眾追看，成為近期討論度不低的愛情劇作品。

「耀眼」將故事舞台設定在海島小鎮「紮紮亭」，關曉彤飾演原本生活優渥的千金小姐晴也，因人生變故來到陌生漁村展開新生活；李昀銳則飾演在當地長大的青年邢武。兩人初次見面便火藥味十足，從互相看不順眼到逐漸理解彼此，在朝夕相處中萌生感情。

與許多甜寵劇不同的是，「耀眼」並未將焦點完全放在戀愛橋段，而是透過生活細節刻畫角色成長。晴也來到漁村後，不得不面對居住環境、經濟壓力與人際關係等現實問題；而邢武則因長年背負家庭責任，養成沉默內斂的性格。劇中沒有過多浮誇告白，反而透過幫忙換菜籽油、安裝二手冷氣等生活細節，展現人物之間逐漸建立的信任與依賴。

揚子晚報評論指出，「耀眼」最大的優勢在於營造出舒適自然的氛圍感。劇組選擇在山東大魚島村取景，紅色屋頂、白色燈塔與湛藍海景構成極具夏日氣息的畫面。街邊熱騰騰的酸辣粉、奶奶念叨的魚餅，以及被海風吹皺的晾衣繩，都讓這座小漁村充滿生活溫度。

此外，兩位主演的適配度也獲得不少好評。關曉彤成功演繹落魄千金從驕傲到學會獨立的轉變；李昀銳則一改過去溫潤古裝形象，以金髮寸頭造型亮相，塑造出外表桀驁、內心溫暖的小鎮青年形象，反差感十足。

不過，「耀眼」也並非毫無缺點。部分觀眾認為，劇中配角存在感偏弱，許多角色僅作為男女主感情推進工具，缺乏獨立故事線。此外，部分情節安排被批評邏輯不足，甚至出現為推動劇情而刻意設計的「降智橋段」，影響整體真實感。

精華 FAQ

  • 故事描寫落魄千金晴也來到海島漁村，與當地青年邢武從互相看不順眼，到在日常相處中逐漸理解彼此，最後發展成雙向治癒的浪漫關係。

  • 作品靠著清新的海島氛圍、具生活感的細節，以及關曉彤與李昀銳的角色適配度獲得好評，讓即使劇情不算新穎，仍保有不低的討論熱度。

  • 部分觀眾認為配角戲份偏弱，常只是推動主線感情的工具；另有情節被指邏輯不足，甚至出現為了製造衝突而安排的降智橋段，削弱真實感。

上一則

泰勒絲婚禮選麥迪遜廣場花園舉行 曾在同地舉行演唱會

下一則

37歲紀培慧甜嫁交往9年導演男友 生子？2人都想順其自然

延伸閱讀

4部新劇開播 關曉彤「耀眼」演青春成長故事、「樊籠」傅菁古裝復仇引關注

4部新劇開播 關曉彤「耀眼」演青春成長故事、「樊籠」傅菁古裝復仇引關注
3部民國劇即將開播 張凌赫大談禁忌戀、李現挑戰騙術江湖

3部民國劇即將開播 張凌赫大談禁忌戀、李現挑戰騙術江湖
最想談戀愛陸劇男主TOP10 張凌赫排第4、冠軍被讚理想模板 

最想談戀愛陸劇男主TOP10 張凌赫排第4、冠軍被讚理想模板 
唐嫣自爆談戀愛很清醒 就愛當新劇中「帶刺玫瑰」

唐嫣自爆談戀愛很清醒 就愛當新劇中「帶刺玫瑰」

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

2026-05-30 19:08
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費