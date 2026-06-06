張靚穎杭州開唱 踩10cm高跟鞋慘摔 一句話化解尷尬

張靚穎日前巡演時又意外摔倒。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張靚穎杭州巡演穿十公分高跟鞋唱跳時不慎摔坐舞台。

張靚穎杭州巡演穿十公分高跟鞋唱跳時不慎摔坐舞台。 重點二： 她立刻跪姿唱完段落，隨後起身繼續演出且歌聲穩定。

她立刻跪姿唱完段落，隨後起身繼續演出且歌聲穩定。 重點三：她以幽默回應摔倒尷尬，粉絲則心疼她屢次舞台受傷。

大陸實力派歌手張靚穎日前在杭州舉辦巡迴演唱會，沒想到舞台上竟再度發生驚險意外！當晚身穿華麗舞台服，腳踩高達十公分的「恨天高」高跟鞋賣力唱跳的她，在唱跳過程中不慎摔了，整個人直直落座跌坐舞台上。不僅一旁舞者上前欲扶她起來，工作人員也嚇得急忙衝上台想攙扶。

噓！星聞報導，然而，張靚穎的臨場反應堪稱神級，她死死攥緊麥克風，雖因自覺尷尬笑了幾秒，錯失一句歌詞，但她馬上以跪姿唱完該段落後，再起身繼續唱，且演唱依舊很穩。表演結束後，她還體面地輕描淡寫安慰全場：「你們在台下坐三小時，我就就地坐一秒而已」，幽默化解了緊繃氣氛。

其實這已不是張靚穎第一次在舞台上發生摔倒意外。去年西安巡演，張靚穎就曾因為升降台邊緣燈光昏暗且缺乏防護欄，不小心從近兩公尺高的舞台直接跌落，當時她手腕當場擦傷濺血，屁股也痛到無法坐下，同樣也是忍痛撐完全場，還打趣自嘲是「老當益壯」，但重摔意外讓粉絲十分心疼。如今又摔，歌迷紛紛心疼留言，「求求妳別再摔了！」、「安全第一，真的不要再逞強穿這麼高的鞋子了！」