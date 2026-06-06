周星馳拍「食神」短劇 男主撞臉王一博 「星女郎」是她

「食神2026」男主劉浩群被指神似人氣男星王一博。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周星馳主導重拍《食神》，以短劇《食神2026》形式重新上線。

周星馳主導重拍《食神》，以短劇《食神2026》形式重新上線。 重點二： 全劇三十集每集三分鐘，劇情改寫為食安維權與逆襲復仇。

全劇三十集每集三分鐘，劇情改寫為食安維權與逆襲復仇。 重點三：男主劉浩群撞臉王一博，女主趙夕汐被視為新星女郎。

港星周星馳 經典喜劇電影「食神」，在上映30周年之際迎來全新版本。由星爺主導打造的短劇「食神2026」日前正式在橫店開機，再度掀起外界對經典IP翻拍的熱烈討論。另外，引人關注的是，該劇男主角劉浩群疑撞臉大陸人氣男星王一博。

綜合媒體報導，周星馳近年積極布局短劇市場，在推出「金豬玉葉」、「大話大話西遊」等作品後，再度選擇改編自己的代表作「食神」。此次他以出品人兼總監製身分參與製作，不親自執導，但保留「黯然銷魂飯」等經典元素，希望在致敬原作的同時，注入符合當代觀眾口味的新內容。

「食神2026」全劇共30集，每集約三分鐘，預計9月上線。與電影版不同的是，新版故事將焦點轉向食安議題，並融合近年短劇市場最受歡迎的逆襲與復仇題材。劇情描述小吃攤老闆陳星，因女兒食用問題食品罹病，在維權過程中遭企業打壓，甚至被迫冒充失蹤多年的食神史蒂芬周，最終與妻子火雞及其他受害者聯手揭露黑心食品集團背後的利益鏈。

從目前公開資訊來看，短劇版保留了火雞、唐牛等熟悉角色設定，但也加入多名原創人物，讓劇情衝突更加集中。其中，男主角由短劇演員劉浩群擔綱，他因外型神似人氣男星王一博而受到網友關注；女主角則由近年憑「愛在黎明前降落」、「聲色犬馬」等作品累積人氣的趙夕汐演出，被不少媒體視為新一代「星女郎」人選。

不過，「食神」變短劇引起不同聲音，支持者認為能藉此讓經典IP接觸年輕世代，但也有不少影迷擔心，當電影被壓縮成數分鐘一集的短視頻內容後，原作的人物成長、情感鋪陳與核心精神恐怕難以完整保留，憂心「毀經典」。

趙夕汐被看好成為新一代「星女郎」。(取材自微博)