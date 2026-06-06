老戲曲人茍師、女主初戀封瀟瀟 成「主角」最意難平角色

孫浩飾演的茍師是觀眾最大的「意難平」。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陸劇《主角》完結後熱度不減，豆瓣獲8.1高分。

陸劇《主角》完結後熱度不減，豆瓣獲8.1高分。 重點二： 茍師苟存忠以戲比天大精神成為最催淚角色之一。

茍師苟存忠以戲比天大精神成為最催淚角色之一。 重點三：封瀟瀟因愛而不得與一生猶豫，被封為意難平代表。

大陸電視劇「主角」雖然大結局，但討論熱度居高不下。該劇在豆瓣吸引超過8萬名觀眾評分，最終開出8.1高分，成為2026年上半年評價最高的電視劇之一。除了劉浩存飾演女主角憶秦娥的勵志人生受到關注外，劇中一眾配角同樣憑藉鮮活立體的人設贏得觀眾喜愛，其中孫浩飾演的茍師與翟子路飾演的封瀟瀟，被不少網友封為全劇最令人「意難平」角色。

揚子晚報報導，「主角」之所以能跳脫傳統大女主劇框架，關鍵就在於劇中每位配角都擁有完整的人生軌跡與情感邏輯，而非單純作為襯托主角的工具人存在，他們的故事和高光時刻令人動容。

其中，戲分並不算特別多的「茍師」苟存忠，是許多觀眾心中最催淚的角色。劇中的茍師曾是名震一方的秦腔名角，卻在時代變遷下逐漸沒落，最終淪為劇團門衛。然而，無論人生如何跌落谷底，他始終堅守著「戲比天大」的信念，將畢生絕學傳授給憶秦娥，最後表演吹火死在舞台上。

許多觀眾認為，茍師身上濃縮了老一輩戲曲人的精神。他沒有主角光環、沒有轟轟烈烈的人生逆襲，卻用數十年如一日的堅守，詮釋了何謂對藝術的熱愛與責任感。正是這種平凡卻偉大的力量，讓角色格外打動人心。

另一位意難平角色則是憶秦娥的初戀封瀟瀟。觀眾放不下的，不只是封瀟瀟對憶秦娥的愛而不得，而是他一生都困在怯懦與猶豫之中。年少時不敢向憶秦娥表白，眼睜睜看著她與劉紅兵相愛；多年後遇見全心付出的楚嘉禾，又遲遲無法放下心中執念，最終辜負對方深情。

觀眾感嘆，他失去的從來不只是憶秦娥，而是整個本該擁有的幸福人生，也讓這份遺憾成為「主角」最揪心的篇章之一。

翟子路飾演的封瀟瀟是憶秦娥的初戀。(取材自微博)