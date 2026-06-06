「步步驚心」九阿哥直播哭訴沒戲拍… 韓棟親上火線澄清：開玩笑啦

韓棟長期深耕古裝劇市場，曾被視為「橫店拚命三郎」。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓棟直播被截成哭訴沒戲拍，引發外界熱議與關注。

韓棟直播被截成哭訴沒戲拍，引發外界熱議與關注。 重點二： 他隨後發文澄清，強調只是直播玩笑互動並非崩潰。

他隨後發文澄清，強調只是直播玩笑互動並非崩潰。 重點三：事件也反映中年演員資源減少與轉向直播的現實。

曾在經典古裝劇「步步驚心」中飾演「九阿哥」走紅的大陸演員韓棟，近日因一段直播片段登上熱搜。畫面中他疑似「擦眼淚訴苦沒戲拍、背房貸壓力大」，引發外界對中年演員生存現況的熱議。不過韓棟隨後火速發文澄清，強調相關內容只是直播中的玩笑互動，並非真實情緒崩潰。

直播畫面可見，韓棟與粉絲親切互動，他在回應網友提問時笑稱「最近沒戲拍，只好來直播」，並提及直播流量一般。過程中他拿紙巾作勢擦淚、表情誇張，甚至配合互動濾鏡與道具，娛樂效果十足。然而片段經過二次剪輯與傳播後，被單獨截取成「崩潰哭訴」版本，並引起關注。

不少網友對韓棟提到「房貸壓力」、「轉型直播」等內容感到心疼，認為折射出非流量型演員在影視寒冬中的現實困境；也有人認為這只是直播間的玩笑互動，被過度解讀甚至斷章取義。

事件發酵後，韓棟本人火速在微博回應稱，看到熱搜「先是激動，細看直接天塌了」，並強調「別真信！！！沒哭！！！」，還附上哭泣表情包自嘲「已老實，求放過」。他解釋直播內容只是與朋友及粉絲的輕鬆互動，並未如外界所傳般情緒崩潰。

據悉，畢業於中南大學土木工程專業的韓棟，早年為工程師，因機緣踏入演藝圈。入行後長期深耕古裝劇市場，曾出演「步步驚心」、「錦衣之下」、「封神榜」等作品，被視為「橫店拚命三郎」。

近年，他的資源較少，只客串演出「玉骨遥」、「千朵桃花一世開」、「千秋令」以及電影「判妖邪」等，也轉戰短劇並嘗試經營直播帶貨。