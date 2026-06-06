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「步步驚心」九阿哥直播哭訴沒戲拍… 韓棟親上火線澄清：開玩笑啦

娛樂新聞組／即時報導
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韓棟長期深耕古裝劇市場，曾被視為「橫店拚命三郎」。(取材自微博)
韓棟長期深耕古裝劇市場，曾被視為「橫店拚命三郎」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓棟直播被截成哭訴沒戲拍，引發外界熱議與關注。
  • 重點二：他隨後發文澄清，強調只是直播玩笑互動並非崩潰。
  • 重點三：事件也反映中年演員資源減少與轉向直播的現實。

曾在經典古裝劇「步步驚心」中飾演「九阿哥」走紅的大陸演員韓棟，近日因一段直播片段登上熱搜。畫面中他疑似「擦眼淚訴苦沒戲拍、背房貸壓力大」，引發外界對中年演員生存現況的熱議。不過韓棟隨後火速發文澄清，強調相關內容只是直播中的玩笑互動，並非真實情緒崩潰。

直播畫面可見，韓棟與粉絲親切互動，他在回應網友提問時笑稱「最近沒戲拍，只好來直播」，並提及直播流量一般。過程中他拿紙巾作勢擦淚、表情誇張，甚至配合互動濾鏡與道具，娛樂效果十足。然而片段經過二次剪輯與傳播後，被單獨截取成「崩潰哭訴」版本，並引起關注。

不少網友對韓棟提到「房貸壓力」、「轉型直播」等內容感到心疼，認為折射出非流量型演員在影視寒冬中的現實困境；也有人認為這只是直播間的玩笑互動，被過度解讀甚至斷章取義。

事件發酵後，韓棟本人火速在微博回應稱，看到熱搜「先是激動，細看直接天塌了」，並強調「別真信！！！沒哭！！！」，還附上哭泣表情包自嘲「已老實，求放過」。他解釋直播內容只是與朋友及粉絲的輕鬆互動，並未如外界所傳般情緒崩潰。

據悉，畢業於中南大學土木工程專業的韓棟，早年為工程師，因機緣踏入演藝圈。入行後長期深耕古裝劇市場，曾出演「步步驚心」、「錦衣之下」、「封神榜」等作品，被視為「橫店拚命三郎」。

近年，他的資源較少，只客串演出「玉骨遥」、「千朵桃花一世開」、「千秋令」以及電影「判妖邪」等，也轉戰短劇並嘗試經營直播帶貨。

精華 FAQ

  • 因為他在直播中作勢擦淚、提到沒戲拍與房貸壓力，片段又被二次剪輯成「哭訴版」流傳，讓不少人誤以為他在公開崩潰，因而迅速引發關注。

  • 他在微博表示看到熱搜「先激動、後天塌了」，並強調「別真信、沒哭」，還用表情包自嘲，說明直播只是和朋友、粉絲的輕鬆互動，並非情緒失控。

  • 事件折射出非流量型演員在影視寒冬中的生存壓力，尤其是中年演員資源縮減、戲約變少，因此不少人只能轉向短劇、直播帶貨等方式維持曝光與收入。

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