「主角」中最可惡角色？「黃正經」戲外原來是張嘉益表弟

在姬他眼中，黃正經並非單純的反派。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 姬他飾演的黃正經被觀眾視為最可惡角色之一。

姬他飾演的黃正經被觀眾視為最可惡角色之一。 重點二： 姬他認為黃正經為守住劇團而非單純作惡。

姬他認為黃正經為守住劇團而非單純作惡。 重點三：現實中姬他與張嘉益是表兄弟，拍戲時專業對戲。

隨著年度話題電視劇「主角」迎來大結局，劇中不少角色都引發觀眾熱議。其中，由演員姬他飾演的劇團團長「黃正經」，因多次與張嘉益飾演的胡三元針鋒相對，甚至打壓、刁難憶秦娥，被不少觀眾視為全劇最可惡角色之一。然而在姬他眼中，黃正經並非單純的反派，而是一個被時代與職責推著前行的複雜人物。

揚子晚報報導，黃正經身為寧州縣劇團團長，始終將維持劇團運作與穩定視為首要任務。劇中他經常與胡三元爆發衝突，從「小白鞋事件」到憶秦娥被調離學員班，都讓觀眾對其頗有微詞。不過姬他受訪時表示，若站在黃正經的位置來看，他的許多決定其實都有跡可循。

姬他認為，黃正經最大的使命是守住劇團，而胡三元雖然才華出眾，卻個性耿直、不服管理，甚至多次打破規章制度。在這樣的情況下，黃正經選擇壓制與制衡，並非針對個人，而是希望排除不確定因素、維持秩序。因此兩人之間既互相欣賞又彼此牽制的關係，也成為劇中最具張力的人物衝突之一。

對姬他而言，黃正經也是一次全新的挑戰。他坦言，自己過去塑造的角色類型與黃正經差異極大，加上缺乏那個年代基層幹部與劇團生態的生活經驗，起初曾感到相當陌生。為了讓角色成立，他沒有刻意設計表演技巧，而是努力讓自己融入劇團生活氛圍之中，透過真實的人際互動與情感碰撞，自然呈現角色狀態。

最讓姬他印象深刻的是黃正經離開劇團的那場戲。當角色以象棋比喻人生際遇時，道出了多年來背負的壓力與無奈，也讓觀眾看見這名「討人厭團長」內心的委屈與孤獨。姬他表示，黃正經始終認為自己是在為劇團負重前行，但最終卻成為眾人眼中的惡人，這種複雜情感讓角色擺脫了臉譜化反派的框架。

值得一提的是，現實生活中，張嘉益和姬他其實是表兄弟關係。姬他透露，張嘉益一直是自己演藝道路上的榜樣，但只要導演一喊開拍，兩人便完全投入角色，以最真實的對抗呈現戲劇張力。他也盛讚「主角」劇組創作氛圍純粹，所有人都將重心放在劇本與角色上，正是這份專注與認真，成就了「主角」的口碑與熱度。