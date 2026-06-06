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票房不到1億卻口碑爆棚… 陳思誠「10間敢死隊」讓全場大笑後集體淚目

娛樂新聞組／即時報導
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「10間敢死隊」以「生命喜劇」包裝沉重的生死課題。(取材自微博)
「10間敢死隊」以「生命喜劇」包裝沉重的生死課題。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳思誠執導的《10間敢死隊》票房未破億，卻靠口碑引發熱議。
  • 重點二：影片以臨終關懷為題，包裝成喜劇，呈現生死議題的悲喜交織。
  • 重點三：雖評價兩極，仍延長密鑰並展開放映活動，盼長線逆襲。

由陳思誠執導、蔣龍主演的電影「10間敢死隊」自五一檔上映以來，成為今年最具話題性的電影之一。雖然票房表現不如預期，截至5月底仍未突破億元人民幣大關，但憑藉獨特題材與口碑發酵，成功在影迷圈掀起討論，還有人說多場戲分讓電影院出現「全場大笑後集體淚目」反差反應。目前，片方宣布密鑰延期至6月30日，持續爭取市場空間。

「10間敢死隊」被視為少見聚焦臨終關懷議題的作品，以「生命喜劇」包裝沉重的生死課題。故事圍繞一心求死的護工章小兵展開，他進入癌症病房後，與一群生命進入倒數階段的病患相遇，在陪伴與碰撞中重新理解生命的價值。片中集結倪大紅、蔡明、丁嘉麗等實力派演員，共同構成充滿悲喜交織的人生群像。

值得一提的是，影片靈感源於陳思誠友人長年研究臨終患者的真實案例，片中多位角色都能找到現實原型。為追求真實感，劇組採用罕見的順拍方式拍攝，讓演員能隨著劇情推進自然累積情緒。陳思誠坦言，這是自己創作生涯中最重要的一部作品，希望透過輕喜劇形式傳達「不管人生長短，都得活得精采」的信念。

陳思誠還稱，「電影不只有好壞之分，也有真假之分，這是一部我付出了很多情感和心血的電影，我認為是一部真電影，不知道在當下這樣的市場環境中會怎樣，從來沒這麼忐忑過」。

然而，「10間敢死隊」上映後評價呈現兩極化。支持者認為影片以幽默方式探討死亡，兼具溫暖與治癒力量，更在北京國際電影節獲得場刊高分，被不少影評人稱為陳思誠目前最佳作品；但也有觀眾認為部分喜劇橋段用力過猛，加上癌症題材與五一連假觀影需求存在落差，導致票房後勁不足。

除了題材爭議，主演蔣龍的表現同樣受到關注。從喜劇舞台跨足電影男主角的他，不僅親自完成高難度動作場面，也憑藉細膩演出獲得不少好評；首次挑戰大銀幕的楊超越則成功擺脫過往形象，其飾演的護士角色也獲得不少觀眾肯定。

雖然票房成績未達市場預期，但「10間敢死隊」近期接連入圍微博電影之夜多項榜單，並展開校園巡迴與公益放映活動。隨著海外市場陸續上映，這部以「向死而生」為核心的作品，能否在長線放映中逆襲，也成為業界持續關注的焦點。

精華 FAQ

  • 因為它以少見的臨終關懷題材切入，結合黑色幽默與溫情敘事，讓觀眾在大笑後又被情節打動落淚，形成強烈反差，口碑因此持續發酵。

  • 故事圍繞一心求死的護工章小兵進入癌症病房後，與病患們相互陪伴與碰撞，重新理解生命價值；核心則是以輕喜劇方式傳達向死而生的信念。

  • 雖然上映後評價兩極、票房暫未突破億元，但片方已宣布密鑰延期至6月30日，並配合校園巡迴、公益放映及海外上映，持續爭取長線票房。

電影院 癌症

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