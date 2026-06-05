梁詠琪演破產女 新片「熱血上半場」靠足球翻轉人生

梁詠琪與小朋友建立深厚的情誼。（圖／華映娛樂提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梁詠琪新片聚焦五人足球，讓底層家庭小朋友藉比賽翻轉人生。

梁詠琪新片聚焦五人足球，讓底層家庭小朋友藉比賽翻轉人生。 重點二： 她在片中飾演破產女強人，穿套裝到球場演喜劇頗具反差感。

她在片中飾演破產女強人，穿套裝到球場演喜劇頗具反差感。 重點三：暑假高溫拍攝足球戲辛苦，梁詠琪也談到支持女兒追逐K-pop夢想。

2026世界盃即將開打，香港 女神梁詠琪推出新作「熱血上半場」，電影劇情聚焦5個社會底層家庭出身的小朋友，企圖以5人制足球賽扭轉自己上半場的人生。為了配合小朋友的讀書時間，電影安排在暑假拍攝，常常必需頂著烈日拍攝踢球場面，讓梁詠琪印象深刻，「我們常常在30幾度的高溫下拍攝，大人們都覺要被曬成人乾」。

梁詠琪平日充滿女神高貴氣息，而她在片中飾演投資高手，賺足人生第一桶金來創業，卻因誤信損友而破產，成了落難女強人，她對於演出喜劇完全不抗拒，笑說：「導演們好像都很喜歡安排我演出落難的劇情，會很自然有喜感，之前演『絕世好賓』，觀眾也看得很開心，這次是就算破產了還是要撐住女強人的氣勢！穿著套裝去足球場，就會很有趣。」

「熱血上半場」為了配息小朋友拍攝時間，在暑假開拍，梁詠琪頂著高溫拍攝，熱到頭昏眼花，但小朋友們精力無限，才拍完一場戲，轉頭又見到他們跑到太陽下去玩，這也讓梁詠琪笑說：「我只能追著提醒他們要做好防曬，但他們好像都不怕熱也不怕曬。」

談到電影中追夢的目標，GiGi透露女兒熱愛K-pop，在家中常常跟著音樂又唱又跳，「如果她想當唱跳歌手，我覺得可以讓她去做她想做的事，至於是否能成為她的工作，就要看緣份了。」

電影「逆轉上半場」劇情描述理財專家希文（梁詠琪 飾）靠著人生賺到的第一桶金創業，卻誤信損友，落得破產收場。她被迫去香港郊區和表舅父一家人擠在一個屋簷下。此時，希文聽聞富二代好友正在籌備「U12五人足球聯賽」，她爭取加入好換得翻身機會。希文拉著熱愛足球的表妹並連同幾位家境清貧的小朋友組隊，再加上延攬殘障教練胡肇豪（陳湛文 飾），立刻引發熱心網友注意，足球小隊的知名度立刻大漲，但首次出賽便落得大敗而歸，更沒有其他教練願意合作。希文咬牙帶著小朋友繼續出賽，更和他們建立了真摯的情誼，一路踢進決賽。

梁詠琪與陳湛文帶著小朋友踢足球。（圖／華映娛樂提供）