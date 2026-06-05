「主角」演親家 張嘉益、王海燕是攜手近20年真夫妻

「主角」中飾演劉紅兵母親的王海燕，現實中竟是張嘉益的妻子。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張嘉益與王海燕在《主角》中飾演親家，戲外卻是真夫妻。

張嘉益與王海燕在《主角》中飾演親家，戲外卻是真夫妻。 重點二： 兩人因劇情被觀眾認出身分，低調婚姻意外成為追劇彩蛋。

兩人因劇情被觀眾認出身分，低調婚姻意外成為追劇彩蛋。 重點三：夫妻曾同遭離婚傳聞，雙方闢謠並以牽手出行證明感情穩定。

開播後熱度極高的電視劇「主角」，除了劇情發展備受關注外，劇中一對「親家」的真實身分近日也意外成為話題。不少觀眾追劇許久後才發現，在劇中飾演胡三元的張嘉益，以及飾演劉紅兵母親的王海燕，原來是現實生活中攜手近20年的「真夫妻」。

「主角」中，身兼藝術總監與主演的張嘉益飾演女主憶秦娥的舅舅胡三元，王海燕則飾演憶秦娥丈夫劉紅兵的母親，兩人是親家關係，但對手戲並不多。不少觀眾直到查詢演員資料後才驚呼，「原來他們是夫妻」，更有網友笑稱，結婚快20年還能演出陌生感，根本是演技最高境界。

事實上，這對夫妻近年一直被外界視為娛樂圈的「清流代表」。2024年，曾有自媒體爆料兩人婚變，甚至傳出已秘密離婚，一度引發熱議。不過，張嘉益工作室第一時間發文闢謠，王海燕也親自回應「我沒離婚，都很好」。隨後兩人多次被拍到一起旅行、聚餐，今年初更被民眾目擊現身西安一家老字號理髮店，牽手排隊剪15元人民幣的平價理髮，樸實作風讓不少網友大讚接地氣，也讓離婚傳聞不攻自破。

據了解，張嘉益、王海燕於2004年拍攝「國家使命」時相識。當時王海燕已是飛天獎、金鷹獎雙料視后，張嘉益則在事業打拚階段。兩人最初因劇本問題發生爭執，但在朝夕相處中逐漸產生感情，2007年低調結婚。

婚後夫妻倆合作過「結婚的秘密」、「後海不是海」、「白鹿原」等作品，但始終保持低調作風。為了家庭，王海燕近年逐漸將重心轉向幕後，不僅照顧家庭，還協助丈夫篩選劇本。由於張嘉益長年受到僵直性脊椎炎困擾，王海燕更考取推拿相關證照，長期陪伴他對抗病痛。

如今「主角」成為夫妻倆最新合作作品，雖然戲裡只是短暫交集的親家，卻意外成為全劇隱藏彩蛋。

張嘉益在「主角」中飾演的胡三元是一名司鼓。(取材自微博)