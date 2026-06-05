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向太倡平價育兒 喊「有錢人不買奢侈品給小孩」被抓包送孫女LV

記者陳穎／綜合報導
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向太在網路上分享生活經驗。（取材自微博）
向太在網路上分享生活經驗。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：向太談平價育兒，認為豪門不該用奢侈品堆砌孩子成長。
  • 重點二：她主張把資源放在藝術、人文、語言與運動等長期教育。
  • 重點三：網友翻出她曾送孫女LV童裝與名牌穿搭，質疑言行不一。

香港影視大亨向華強的妻子陳嵐（向太）近日在社群平台分享育兒觀念，強調真正富有的家庭不會一味用奢侈品堆砌孩子的成長環境，認為應從小培養正確的金錢觀與價值觀。不過，相關言論曝光後，卻引發不少網友質疑，甚至被翻出過往言論與實際生活例子，掀起熱烈討論。

向太在影片中回憶，自己年輕時也曾抱持「要給孩子最好的」想法，經常購買價格不菲的名牌童裝。然而隨著孩子逐漸長大，她發現兒童成長速度極快，許多昂貴衣物往往只穿過一兩次便不再適用，不僅造成浪費，也未必能帶來真正的價值。

她表示，過度重視物質享受，可能讓孩子從小建立錯誤的金錢觀，甚至影響價值判斷。因此，她如今更重視孩子在藝術、人文、語言及運動等方面的培養，希望將資源投入在能夠長期受益的教育與學習上。

向太還透露，自己替孫女選購的童裝大多以實用舒適為主，不少單品價格甚至不到100元人民幣，並認為兒童服飾的合理價位大約落在300至500元人民幣之間即可，沒有必要過度追求品牌與昂貴價格。

不過，這番「平價育兒」言論很快在網路上引發反彈。有網友翻出向太過去曾公開提及，替媳婦郭碧婷匯款購買LV童裝送給孫女的往事，認為與如今的說法存在明顯落差。

此外，也有網友整理向佐與郭碧婷女兒過往曝光的生活照，發現其穿搭中不乏名牌服飾與鞋款，因此質疑向太所謂的「百元童裝」是否只是部分日常穿著，與實際生活狀況並不完全相符。

更有網友提到，向太先前曾透露有意替孫女購買高價收藏玩偶Labubu，如今卻高談平價育兒理念，難免讓外界產生疑問。隨著相關話題持續發酵，不少網友紛紛留言調侃：「嘴上說平價，生活還是豪門規格」、「百元童裝可能只是內搭衣」、「孫女腳上的名牌鞋才是重點吧」。

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