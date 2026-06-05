張嘉益演活胡三元… 定義「主角」：在各自位置上盡全力活出重量

張嘉益直言這部戲讓他重新思考「什麼是主角」。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張嘉益認為主角不是聚光燈中心，而是盡全力活出自我價值的人。

張嘉益認為主角不是聚光燈中心，而是盡全力活出自我價值的人。 重點二： 主角改編歷時八年打磨，拍攝166天，製作過程艱苦且細節繁複。

主角改編歷時八年打磨，拍攝166天，製作過程艱苦且細節繁複。 重點三：胡三元的不完美與堅守，讓張嘉益重新理解角色與主角精神。

近日熱播電視劇「主角」引發關注，該劇改編自作家陳彥榮獲茅盾文學獎的同名小說，以秦腔名伶憶秦娥近半世紀的人生為主軸，呈現戲曲人的堅守與時代沉浮。劇中，張嘉益飾演「西北鼓王」胡三元，亦擔任藝術總監。他近日接受新京報專訪時談及角色與創作歷程，直言這部戲讓他重新思考「什麼是主角」。

在他眼中，「主角」並非站在聚光燈下的人，而是能在生活中堅持自我價值的人。他引用劇中核心觀點表示：「價值從不由聚光燈決定，也不由掌聲決定，每個人都是自己的主角。」這句話，也成為他理解胡三元與自身創作狀態的關鍵。

「主角」橫跨半世紀，人物眾多、時間跨度極大，張嘉益坦言，從小說影視化開始就充滿挑戰。「文字可以瞬間打開想像，但影像要靠鏡頭、表演、服化道去一點點搭建。」為了讓敘事成立，團隊反覆調整結構節奏，甚至在八年籌備期內持續打磨劇本。他形容整個過程「不敢鬆懈」，從改編到拍攝再到後期，每一步都需要「往細裡摳」。

拍攝過程同樣艱苦。「主角」拍攝歷時166天，從酷暑拍到收官，部分場景在老廠房搭建，悶熱不通風，加上密集燈光，人員一進戲服便全身濕透。張嘉益回憶，最讓他心疼的是戲曲演員，「一遍一遍上台、一遍一遍走位，汗水浸透戲服，累到幾乎站不住，但沒有人抱怨。」

對於胡三元這個角色，他有更深層的情感投射。胡三元並非英雄式人物，而是在命運起伏中掙扎前行的普通人。他曾跌落谷底、入獄、再回劇團，也曾守著秦腔在時代變化中尋找出口。張嘉益說，他最打動的是這種「不完美但真實的人」，「他變了，又好像沒變，只是被時間磨出了痕跡。」

在表演哲學上，他也分享內心方法：「人就像一杯水，如果不把『我』倒掉，角色就進不來。」他認為演員必須放下自我，才能讓人物自然生長，而不是「演出來」。

談及秦腔與故鄉，他語氣明顯柔軟。他說，年輕時總想往外闖，但年紀越長越能感受到秦腔的重量。「那不是一種戲，而是一種鄉愁，一種文化基因。」他引用劇中台詞感慨：「年少不懂戲，聽懂已是戲中人。」

對於「主角精神」，張嘉益的理解最終回到生活本身。他說，舞台上有主角與配角，但生活裡每個認真活著的人都是主角。「胡三元在幕後敲鼓，是他的主角；憶秦娥在台前唱一生，也是她的主角。」他認為，真正的主角精神，是在各自位置上盡全力活出重量。

他也引用劇中一句話作結：「演戲的最高境界，不是給人看，是給蒼天看。」在他看來，這是對藝術的敬畏，也是演員最基本的底線。「戲比天大，不只是戲曲人的信仰，而是所有創作者都該守住的心。」