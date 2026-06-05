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別再說不和 奚夢瑤婚禮戴婆婆送的「傳家寶」珍珠項鏈

娛樂新聞組／綜合報導
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奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）
奚夢瑤婚禮上戴了婆婆的珍珠項鍊。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：奚夢瑤婚禮佩戴婆婆梁安琪珍藏的澳白珍珠項鍊。
  • 重點二：這串珍珠被指是何鴻燊生前贈與梁安琪的傳家寶。
  • 重點三：婆婆首次外借壓箱寶給兒媳，象徵接納與偏愛。

已故澳門賭王何鴻燊與四太梁安琪的四子何猷君與超模奚夢瑤在法國的婚禮近日刷屏，婚禮上的千萬珠寶、古堡花海等頂配排場吸睛，不過奚夢瑤最貴的行頭不是那件香奈兒1989年的骨董高定，也不是她手上的百達翡麗，而是脖子上那串澳白珍珠項鍊，那是何鴻燊生前送給梁安琪的傳家寶。奚夢瑤佩戴了婆婆珍藏多年的項鍊，被視為妥妥坐實了四太對這位兒媳的認可與偏愛。

這場遲到了7年的婚禮處處藏著用心與誠意，據網易報導，6月1日的古堡主儀式華麗隆重，6月2日的私密晚宴盡顯溫柔質感。晚宴上，奚夢瑤一身香奈兒1989年骨董高定禮服亮相，恰好對應她的出生年份，專屬紀念意義滿滿，貴氣十足。

而整套造型的點睛之筆，便是頸間疊戴的多層澳白珍珠項鍊。這串項鍊絕非普通配飾，也不是品牌臨時贊助，而是實打實的何家傳家寶，它是何鴻燊早年贈予梁安琪的專屬禮物，是頂級的老料澳白，珍珠顆粒飽滿圓潤，點位達到13至14毫米，珠光冷潤均勻。

在2026年的珍珠市場，一顆15毫米、品質上乘的澳白，價格就在1萬（人民幣，下同）到1.8萬元之間。若是頂級的「維納斯」級別，單顆價格能衝到2.6萬元。 一整條由數十顆這樣的珠子串成的項鍊，其基礎價值早已無法用簡單的市場價衡量，更有著何家「傳家寶」、「定情物」的意義，遠超其物質價格。

多年來，梁安琪悉心珍藏幾十年，極少示人，足以見得這份藏品的珍貴分量，而第一次外借，就戴在了兒媳的脖子上。有報導稱，奚夢瑤婚禮這一次，外傳不被外界認可的委屈，婆婆用珍珠項鍊替她還了。婆婆願意將壓箱底的傳家信物交給兒媳，是對外官宣接納，也是對內穩固親情的最好證明。

精華 FAQ

  • 最受關注的是她頸間的多層澳白珍珠項鍊，不是香奈兒骨董高定，也不是百達翡麗。文章指出，這串項鍊具有傳家寶意義，遠超一般婚禮配飾。

  • 因為它據稱是何鴻燊早年送給梁安琪的專屬禮物，梁安琪珍藏多年，第一次外借就讓奚夢瑤佩戴，象徵何家對這位兒媳的認可與偏愛。

  • 文章認為，梁安琪把壓箱底的珍珠項鍊交給奚夢瑤，是對外等同官宣接納，對內則強化家族情感，也回應外界對婆媳不和的猜測。

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