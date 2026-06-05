不是摳門…李晨被笑了14年的「心形石頭」 真相竟暗藏童年傷痛

李晨被笑了十多年的「石頭梗」，背後其實暗藏著故事。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李晨心形石頭梗長年被笑是最省錢男友。

李晨心形石頭梗長年被笑是最省錢男友。 重點二： 舊訪談曝光後，石頭其實源自童年家庭危機。

舊訪談曝光後，石頭其實源自童年家庭危機。 重點三：網友看法兩極，部分認為誤解多年也有人質疑洗白。

范冰冰 前男友、大陸男星李晨過去曾因多任前女友都收過他送的「心型石」告白，被網友戲稱為「心型石批發商」。近日，該事件意外迎來輿論大翻轉。一段關於他童年時期親手打磨心形石頭的舊訪談被翻出，不少網友看完後才驚覺，這個被笑了十多年的「石頭梗」，背後其實藏著一段令人心酸的童年故事。

李晨的「心形石頭」爭議最早可追溯至2012年。當時，李晨前女友張馨予在微博 曬出心形石頭，並表示那是李晨特地撿回來送給她的禮物。之後，包括迪麗娜爾、劉芸等人也陸續被發現收到類似石頭，因此讓李晨被冠上「石頭批發商」、「最省錢男友」等稱號，成為網路長年笑話。

然而，近日曝光的一段訪談內容，卻讓外界重新認識這份禮物的真正意義。原來在李晨約10歲時，父母面臨婚姻危機，年幼的他為了挽留家庭，親手用磚塊打磨出三顆心形石頭，分別象徵父親、母親與自己，希望一家三口能夠永遠在一起。據悉，當時他的手甚至磨到破皮流血，仍堅持完成作品，並在婦女節送給母親作為禮物。

這三顆石頭後來被母親珍藏超過20年，也成為李晨心中最重要的情感記憶。

網友解讀，「心形石頭」對李晨而言從來不是廉價禮物，而是一種象徵真心與家庭圓滿的情感寄託。長大後，他選擇將這份自己最珍惜的心意送給重要的人，初衷並非敷衍，更不是外界嘲笑的「重複送禮」。

不少網友也指出，李晨其實並非外界印象中的吝嗇男友。他過去與范冰冰交往期間，曾豪擲約200萬元人民幣訂製大型BJD娃娃作為生日驚喜。因此不少網友認為，外界多年來對「心形石頭」的解讀其實存在誤會。

隨著故事曝光，有網友感嘆，：「原來大家笑了十幾年的梗，竟是一個孩子想挽回家庭的願望」、「突然覺得有點心疼李晨」；但也有人認為，即使了解石頭背後的故事，多位前任收到相同禮物仍是事實，並質疑此時翻出舊事是否有「洗白」意味。