好奇老公郭富城年輕模樣？ 方媛上綜藝頻追問 網酸：刻意造作

年輕時的郭富城被指「像日漫男主走進現實」。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 方媛參加綜藝時追問郭富城年輕模樣，引發熱搜與爭議。

方媛參加綜藝時追問郭富城年輕模樣，引發熱搜與爭議。 重點二： 周濤形容郭富城早年像日漫男主，清爽可愛且留著富城頭。

周濤形容郭富城早年像日漫男主，清爽可愛且留著富城頭。 重點三：網友對方媛反應評價兩極，有人覺得刻意，也有人認為自然好奇。

現年38歲、香港 天王郭富城的妻子方媛，近日罕見參加內地真人秀綜藝「五十公里桃花塢6」，節目中的一段花絮片段意外登上熱搜。片段中，方媛在得知周濤曾是首位採訪郭富城的記者後，隨即好奇追問，「他年輕的時候是什麼樣子？」一番發問遭網友吐槽「刻意造作」。

花絮中，周濤回憶1994年採訪郭富城時的印象，形容當時的他留著風靡一時的「富城頭」中分髮型，顱頂蓬鬆、輪廓尚帶嬰兒肥，五官大眼濃眉，整體氣質更偏向清爽可愛型。她更直言郭富城「像日漫男主走進現實」，與如今成熟穩重形象形成鮮明對比。

方媛聽後表現出濃厚興趣，不斷追問細節，相關畫面曝光後迅速引發討論。有網友認為，這段互動之所以引爆話題，關鍵在於兩人相差22歲的年齡差，使方媛「錯過了郭富城最巔峰的舞台時期」，從而帶來一種時間錯位的情感想像。

資料顯示，方媛出生於1987年，郭富城則在1990年憑「對你愛不完」紅遍亞洲，當年她僅3歲。等到她成年並認識對方時，郭富城已步入成熟階段。

但也有不少網友質疑，身為80後、成長於四大天王年代的方媛，不可能對郭富城早期形象毫無概念，且可透過影像資料了解，她在現場的反應略顯刻意，令人「有點出戲」；但亦有聲音替她緩頰，認為她或許只是透過他人口述，重新感受丈夫年輕時的狀態與魅力，屬於夫妻間的自然好奇。

隨著話題持續發酵，這段看似輕鬆的花絮對話，也意外延伸成關於「偶像記憶」討論焦點，更讓郭富城年輕形象再度翻紅。

方媛對郭富城年輕時的模樣十分好奇。(取材自微博)