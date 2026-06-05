關曉彤、李昀銳譜海島戀情 …「耀眼」接地氣卻難逃劇情硬傷

「耀眼」由關曉彤(右)、李昀銳主演，是一部青春愛情劇。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 關曉彤與李昀銳主演《耀眼》，以海島小鎮展開青春愛情故事。

關曉彤與李昀銳主演《耀眼》，以海島小鎮展開青春愛情故事。 重點二： 劇集主打生活細節與治癒氛圍，呈現男女主從互看不順眼到相知相戀。

劇集主打生活細節與治癒氛圍，呈現男女主從互看不順眼到相知相戀。 重點三：雖然取景與演員表現受讚，但配角薄弱與劇情硬傷仍遭觀眾批評。

由關曉彤、李昀銳主演的青春愛情劇「耀眼」近日開播，以陽光、海風與漁村風情為背景，描繪一段從歡喜冤家到雙向治癒的浪漫故事。雖然劇情設定並不算新穎，但憑藉清新氛圍、亮眼選角與濃厚生活感，仍成功吸引不少觀眾追看，成為近期討論度不低的愛情劇作品。

「耀眼」將故事舞台設定在海島小鎮「紮紮亭」，關曉彤飾演原本生活優渥的千金小姐晴也，因人生變故來到陌生漁村展開新生活；李昀銳則飾演在當地長大的青年邢武。兩人初次見面便火藥味十足，從互相看不順眼到逐漸理解彼此，在朝夕相處中萌生感情。

與許多甜寵劇不同的是，「耀眼」並未將焦點完全放在戀愛橋段，而是透過生活細節刻畫角色成長。晴也來到漁村後，不得不面對居住環境、經濟壓力與人際關係等現實問題；而邢武則因長年背負家庭責任，養成沉默內斂的性格。劇中沒有過多浮誇告白，反而透過幫忙換菜籽油、安裝二手冷氣等生活細節，展現人物之間逐漸建立的信任與依賴。

揚子晚報評論指出，「耀眼」最大的優勢在於營造出舒適自然的氛圍感。劇組選擇在山東大魚島村取景，紅色屋頂、白色燈塔與湛藍海景構成極具夏日氣息的畫面。街邊熱騰騰的酸辣粉、奶奶念叨的魚餅，以及被海風吹皺的晾衣繩，都讓這座小漁村充滿生活溫度。

此外，兩位主演的適配度也獲得不少好評。關曉彤成功演繹落魄千金從驕傲到學會獨立的轉變；李昀銳則一改過去溫潤古裝形象，以金髮寸頭造型亮相，塑造出外表桀驁、內心溫暖的小鎮青年形象，反差感十足。

不過，「耀眼」也並非毫無缺點。部分觀眾認為，劇中配角存在感偏弱，許多角色僅作為男女主感情推進工具，缺乏獨立故事線。此外，部分情節安排被批評邏輯不足，甚至出現為推動劇情而刻意設計的「降智橋段」，影響整體真實感。

報導指出，「耀眼」是一部優缺點同樣鮮明的作品。若是喜歡海島風景、青春愛情與慢節奏治癒氛圍的觀眾，這部劇仍具備不錯的追劇價值；但對劇情邏輯與人物塑造要求較高的觀眾而言，恐怕仍會對部分設定有所保留。