關曉彤、李昀銳譜海島戀情 …「耀眼」接地氣卻難逃劇情硬傷
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由關曉彤、李昀銳主演的青春愛情劇「耀眼」近日開播，以陽光、海風與漁村風情為背景，描繪一段從歡喜冤家到雙向治癒的浪漫故事。雖然劇情設定並不算新穎，但憑藉清新氛圍、亮眼選角與濃厚生活感，仍成功吸引不少觀眾追看，成為近期討論度不低的愛情劇作品。
「耀眼」將故事舞台設定在海島小鎮「紮紮亭」，關曉彤飾演原本生活優渥的千金小姐晴也，因人生變故來到陌生漁村展開新生活；李昀銳則飾演在當地長大的青年邢武。兩人初次見面便火藥味十足，從互相看不順眼到逐漸理解彼此，在朝夕相處中萌生感情。
與許多甜寵劇不同的是，「耀眼」並未將焦點完全放在戀愛橋段，而是透過生活細節刻畫角色成長。晴也來到漁村後，不得不面對居住環境、經濟壓力與人際關係等現實問題；而邢武則因長年背負家庭責任，養成沉默內斂的性格。劇中沒有過多浮誇告白，反而透過幫忙換菜籽油、安裝二手冷氣等生活細節，展現人物之間逐漸建立的信任與依賴。
揚子晚報評論指出，「耀眼」最大的優勢在於營造出舒適自然的氛圍感。劇組選擇在山東大魚島村取景，紅色屋頂、白色燈塔與湛藍海景構成極具夏日氣息的畫面。街邊熱騰騰的酸辣粉、奶奶念叨的魚餅，以及被海風吹皺的晾衣繩，都讓這座小漁村充滿生活溫度。
此外，兩位主演的適配度也獲得不少好評。關曉彤成功演繹落魄千金從驕傲到學會獨立的轉變；李昀銳則一改過去溫潤古裝形象，以金髮寸頭造型亮相，塑造出外表桀驁、內心溫暖的小鎮青年形象，反差感十足。
不過，「耀眼」也並非毫無缺點。部分觀眾認為，劇中配角存在感偏弱，許多角色僅作為男女主感情推進工具，缺乏獨立故事線。此外，部分情節安排被批評邏輯不足，甚至出現為推動劇情而刻意設計的「降智橋段」，影響整體真實感。
報導指出，「耀眼」是一部優缺點同樣鮮明的作品。若是喜歡海島風景、青春愛情與慢節奏治癒氛圍的觀眾，這部劇仍具備不錯的追劇價值；但對劇情邏輯與人物塑造要求較高的觀眾而言，恐怕仍會對部分設定有所保留。
故事設定在海島小鎮紮紮亭，關曉彤飾演的千金晴也因變故到漁村生活，與李昀銳飾演的邢武從互看不順眼到逐漸理解彼此，走向雙向治癒的戀情。 它以山東大魚島村的海景、漁村日常和生活細節營造舒適氛圍，並透過換菜籽油、裝二手冷氣等橋段，讓角色情感發展更自然，也提升了追劇代入感。 部分觀眾認為配角存在感偏弱，常只作為男女主感情工具，缺少獨立線索；另外也有情節邏輯不足、為推進劇情而刻意設計的降智橋段，削弱真實感。
精華 FAQ
故事設定在海島小鎮紮紮亭，關曉彤飾演的千金晴也因變故到漁村生活，與李昀銳飾演的邢武從互看不順眼到逐漸理解彼此，走向雙向治癒的戀情。
它以山東大魚島村的海景、漁村日常和生活細節營造舒適氛圍，並透過換菜籽油、裝二手冷氣等橋段，讓角色情感發展更自然，也提升了追劇代入感。
部分觀眾認為配角存在感偏弱，常只作為男女主感情工具，缺少獨立線索；另外也有情節邏輯不足、為推進劇情而刻意設計的降智橋段，削弱真實感。
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