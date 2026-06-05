「主角」暗藏夫妻檔…張嘉益妻子原來是「她」 網驚：完全沒看出來
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開播後熱度極高的電視劇「主角」，除了劇情發展備受關注外，劇中一對「親家」的真實身分近日也意外成為話題。不少觀眾追劇許久後才發現，在劇中飾演胡三元的張嘉益，以及飾演劉紅兵母親的王海燕，原來是現實生活中攜手近20年的「真夫妻」。
「主角」中，身兼藝術總監與主演的張嘉益飾演女主憶秦娥的舅舅胡三元，王海燕則飾演憶秦娥丈夫劉紅兵的母親，兩人是親家關係，但對手戲並不多。不少觀眾直到查詢演員資料後才驚呼，「原來他們是夫妻」，更有網友笑稱，結婚快20年還能演出陌生感，根本是演技最高境界。
事實上，這對夫妻近年一直被外界視為娛樂圈的「清流代表」。2024年，曾有自媒體爆料兩人婚變，甚至傳出已秘密離婚，一度引發熱議。不過，張嘉益工作室第一時間發文闢謠，王海燕也親自回應「我沒離婚，都很好」。隨後兩人多次被拍到一起旅行、聚餐，今年初更被民眾目擊現身西安一家老字號理髮店，牽手排隊剪15元人民幣的平價理髮，樸實作風讓不少網友大讚接地氣，也讓離婚傳聞不攻自破。
據了解，張嘉益、王海燕於2004年拍攝「國家使命」時相識。當時王海燕已是飛天獎、金鷹獎雙料視后，張嘉益則在事業打拚階段。兩人最初因劇本問題發生爭執，但在朝夕相處中逐漸產生感情，2007年低調結婚。
婚後夫妻倆合作過「結婚的秘密」、「後海不是海」、「白鹿原」等作品，但始終保持低調作風。為了家庭，王海燕近年逐漸將重心轉向幕後，不僅照顧家庭，還協助丈夫篩選劇本。由於張嘉益長年受到僵直性脊椎炎困擾，王海燕更考取推拿相關證照，長期陪伴他對抗病痛。
如今「主角」成為夫妻倆最新合作作品，雖然戲裡只是短暫交集的親家，卻意外成為全劇隱藏彩蛋。
張嘉益在《主角》中飾演女主憶秦娥的舅舅胡三元，王海燕則飾演憶秦娥丈夫劉紅兵的母親，兩人在劇中是親家關係，對手戲並不多。 因為不少觀眾追劇很久才查出演員資料，才發現戲中看似陌生的兩人，現實中其實是攜手近二十年的夫妻，反差感非常強烈。 2024年曾有自媒體爆料兩人婚變甚至秘密離婚，但張嘉益工作室立即闢謠，王海燕也親口表示沒有離婚，之後兩人還多次被拍到同行。
精華 FAQ
張嘉益在《主角》中飾演女主憶秦娥的舅舅胡三元，王海燕則飾演憶秦娥丈夫劉紅兵的母親，兩人在劇中是親家關係，對手戲並不多。
因為不少觀眾追劇很久才查出演員資料，才發現戲中看似陌生的兩人，現實中其實是攜手近二十年的夫妻，反差感非常強烈。
2024年曾有自媒體爆料兩人婚變甚至秘密離婚，但張嘉益工作室立即闢謠，王海燕也親口表示沒有離婚，之後兩人還多次被拍到同行。
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