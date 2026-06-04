迪麗熱巴拍34歲生日vlog 「我瘦下來很快」成金句

迪麗熱巴慶生。（取材自微博）

迪麗熱巴 今日迎來34歲生日，昔日老闆兼好姐妹楊冪 一如既往，在第一時間送上生日祝賀，寫下：「生日快樂寶貝！歲歲如意，想你！」。騰訊、愛奇藝、優酷三大頭部視頻平台也罕見聯動，集體發文為她慶生。今年生日，迪麗熱巴還解鎖了亮眼的時尚新成就，迎來職業生涯第90套高定造型，生日大片中，她優雅演繹兩套頂級高定禮服。她在生日上因外賣點多了隨口說的一句「我瘦下來很快」迅速登上熱搜，又成了她的金句。

楊冪連續第6年公開為迪麗熱巴慶生，語氣與充滿溫度的互動，隨即引發大批網友熱烈討論。而迪麗熱巴則已經12年連續為楊冪祝賀生日。

這段友誼的起點，最早可追溯至2013年左右。當時就讀大學二年級的迪麗熱巴，憑藉獨特氣質被楊冪相中，成為楊冪工作室成立初期的首批簽約藝人。楊冪當年即便面臨產後復出的工作高壓，仍帶領迪麗熱巴出席各類時尚紅毯、引薦影視資源。迪麗熱巴後來憑藉「克拉戀人」中「高雯」一角成功打開知名度，楊冪也持續在後續作品中給予強力後盾。雖然迪麗熱巴已約滿獨立，並成立個人工作室，但私底下她們依舊互動頻繁。

在迪麗熱巴生日這天，周柯宇、張馨予、陳法蓉、張儷等圈內一眾好友也送上祝福。

迪麗熱巴的排面還體現在行業認可度上。生日當天，騰訊、愛奇藝、優酷三大頭部視頻平台罕見集體發文為她慶生，並專門設置生日固屏，集中推薦她的熱門劇集。迪麗熱巴後援會徵集了全球各地粉絲的祝福視頻，上海、北京、貴陽、重慶等多個城市的地標大屏、燈光秀也同步點亮，為她慶生。

今年生日，迪麗熱巴還迎來職業生涯第90套高定造型。生日大片中，她先後演繹兩套頂級高定禮服，淺藍色刺繡抹胸短裙靈動精緻，長款高定長裙優雅大氣，兩種風格輕鬆駕馭。

迪麗熱巴在生日vlog中一金句引爆熱搜。生日當天，迪麗熱巴因外賣點多了隨口說出「沒事因為我瘦下來很快」，登上熱搜，粉絲說，這句話既是她對自己體質和自律能力的自信表達，也反映了娛樂圈高強度職業要求下形成的「快速調節」能力。

迪麗熱巴（右）被楊冪帶入行。（取材自微博）