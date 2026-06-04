奚夢瑤婚禮戴4900萬珠寶 卻送粉絲20元髮卡 網友吵翻了
超模奚夢瑤和澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君近日舉行世紀大婚，不過奚夢瑤此前的奢侈品開箱視頻卻引發爭議。她在視頻中開箱了包括迪奧等一堆大牌，但抽獎時只給粉絲價值20元（人民幣，下同）的髮卡，強烈反差讓部分網民批評送廉價髮卡「像打發叫花子」，但也有大批網民挺奚夢瑤。
據相關報導，在近期開箱視頻中，奚夢瑤集中展示迪奧新款手袋、蝴蝶結襯衫、YSL香氛套組、布契拉提粉鑽耳環等高價單品，部分單品價值數千至數萬元，還分享了JIL SANDER白色長筒包及個人收藏的Snoopy牆等。
但視頻結尾，奚夢瑤宣布抽獎贈送的是兩支「艾絲樂小兔」化妝髮夾，單價約20元，且要求粉絲完成點讚、收藏等互動操作。
隨即有網民指出，這些髮夾疑是合作品牌贈送的推廣品，「自用頂奢」卻「贈品廉價」，不僅「敷衍」甚至「像打發叫花子」。再看到其婚禮的奢華報導，稱她「全身價值4900萬珠寶」，「20元髮卡」像「豪門清庫存」，「二次元小博主抽獎都比她大方」，並質疑「迪奧贈品（帆布包、保溫杯）寧願積灰也不送粉絲」。
不過也有大批網民留言挺奚夢瑤：「白送禮物還要嫌便宜不合邏輯」，「難道因為她有錢，就要挨個送100克黃金嗎？」，「這還挑人家毛病」，「人心不足蛇吞象，搞得好像人家欠你的」，「怎麼白送禮物還要嫌人家送的便宜了，有點過分了吧」，「這就屬於吃不到葡萄說葡萄酸，送的還嫌這嫌那」。
奚夢瑤婚禮珠寶奢華、開箱名牌與抽獎送20元髮夾形成反差，引發網友質疑與支持兩派熱議。
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奚夢瑤婚禮珠寶奢華、開箱名牌與抽獎送20元髮夾形成反差，引發網友質疑與支持兩派熱議。
主要是她在開箱影片中展示多款高價精品，最後卻只抽獎送出單價約20元的髮夾，與外界對她婚禮奢華形象形成強烈反差，因此引發批評。 她在影片裡集中開箱迪奧手袋、蝴蝶結襯衫、YSL香氛套組、布契拉提粉鑽耳環，還提到JIL SANDER白色長筒包與個人收藏牆。 批評者認為送廉價髮夾太敷衍，甚至像打發人；支持者則說白送禮物已算心意，不該因她有錢就要求送更貴重的東西。
精華 FAQ
主要是她在開箱影片中展示多款高價精品，最後卻只抽獎送出單價約20元的髮夾，與外界對她婚禮奢華形象形成強烈反差，因此引發批評。
她在影片裡集中開箱迪奧手袋、蝴蝶結襯衫、YSL香氛套組、布契拉提粉鑽耳環，還提到JIL SANDER白色長筒包與個人收藏牆。
批評者認為送廉價髮夾太敷衍，甚至像打發人；支持者則說白送禮物已算心意，不該因她有錢就要求送更貴重的東西。
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