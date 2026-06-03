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脾氣火爆曾嗆王晶、惹惱成龍 袁詠儀談被「冷凍」過去

記者廖福生／綜合報導
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袁詠儀曾因質疑劇本被電視台冷凍。(取材自微博)
袁詠儀曾因質疑劇本被電視台冷凍。(取材自微博)

曾於1990年摘下香港小姐冠軍后冠的54歲女星袁詠儀，近日在節目中重提當年因質疑劇本，慘遭香港無線電視台（TVB）「冷凍」的往事。

她坦言，當年自己曾直奔高層辦公室，當面質疑：「你們怎麼可以這樣寫劇本？」這段年輕時「沒大沒小」的火爆行徑，當場激怒電視台高層，也讓她一度面臨無戲可拍的窘境。不過，袁詠儀隨後轉戰大銀幕，憑藉精湛演技連續兩年蟬聯香港電影金像獎影后。

袁詠儀在與TVB約滿後決心深耕電影圈，1993年先以電影「亞飛與亞基」斬獲香港電影金像獎最佳新人獎，隔年便以文藝經典「新不了情」一舉封后；1995年更憑藉喜劇「金枝玉葉」再度蟬聯影后寶座，成為當時一線女星。

然而，事業上的巨大成功，並未在第一時間磨平袁詠儀的稜角，反而讓她的「霸道」與「脾氣差」傳聞甚囂塵上。連她自己過去受訪時也曾坦承，年輕時說話太直，往往得罪了人而不自知。

據悉，袁詠儀剛踏入影壇時，曾因拍戲睡眠不足，在片場被資深導演王晶叫醒，她竟當場指著對方破口大罵，火爆脾氣震驚全劇組。此外，1995年她與影壇大哥成龍合作動作大片「霹靂火」，電影殺青後成龍要求她回片場補錄幾句台詞，她卻未能配合，成龍一怒之下向導演協會投訴，導致袁詠儀一度遭到電影圈集體封殺。

除了在職場上展現強勢作風，袁詠儀在愛情上也相當主動。當年港星張智霖與歌手許秋怡是公認的歌壇情侶，但袁詠儀在片場對張智霖一見鍾情後，隨即採取主動攻勢，大方約對方吃火鍋，最終成功擦出愛火並結為連理。

不過，知情人士透露，近年來的袁詠儀已收斂起年輕時的鋒芒，脾氣和善不少。日前她在實境節目中對天王郭富城的妻子方媛照顧有加，私底下巧遇粉絲時也顯得親民友善，展現出歲月沉澱後的溫柔與圓融。

香港 成龍

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