何猷君、奚夢瑤浪漫婚禮 Dior手工婚紗+高價伴手禮 被批流量秀

何猷君與超模奚夢瑤的婚禮成為輿論關注焦點。(取材自微博)

澳門 賭王家族成員何猷君與超模奚夢瑤日前在法國世界文化遺產聖米歇爾山古堡舉行婚禮，整場儀式橫跨古堡莊園與哥德式教堂，並以粉白芍藥花海鋪陳，上萬朵鮮花打造出如時尚大片般的場景，婚禮規模與花費被外界形容「極度奢華」。不過，也有人從品牌曝光、媒體合作到高額伴手禮，質疑這場浪漫婚禮宛如「流量秀」。

當日最受矚目的焦點，莫過於奚夢瑤所穿的高級訂製婚紗。該婚紗由Dior創意總監Jonathan Anderson操刀設計，採極簡無裝飾路線，以珍稀野蠶絲綢打造柔光質感，歷時6個月、經3次試身完成。禮服以一字領長袖與4米裙襬結合，搭配5米頭紗，並以「翅膀式」露背結構成為視覺亮點，整體由巴黎高訂工坊耗時超過600小時手工製作，被外界形容為「極簡中的極奢」。

除了婚紗本身，婚禮整體排場同樣驚人。現場賓客名單星光熠熠，包括奧運冠軍谷愛凌、歌手王嘉爾擔任伴郎，以及林心兒、林恬兒、謝其潤等名媛與企業家出席。據悉，婚禮不僅包辦機票與住宿，每位賓客更收到約7萬元人民幣等級的伴手禮，內容包含黃金飾品、最新款手機與精品美妝禮盒，規格豪華。

婚禮分為多個環節舉行，從法國多維爾百年古堡莊園的歡迎晚宴，到聖米歇爾山哥德式古教堂儀式，全程以大量花藝與燈光設計打造夢幻場景，宛如高訂品牌發表會。奚夢瑤在婚禮中更換多套造型，每一套服裝隨即引發時尚圈關注與媒體曝光。

不過，隨著細節曝光，網路輿論焦點逐漸轉向商業層面。有網友指出，「VOGUE」同步釋出婚紗大片並作為婚禮刊封面，婚紗與珠寶亦被發現與品牌新系列高度綁定，加上造型頻繁登上熱搜，被質疑整場婚禮與時尚行銷深度結合。

雖然整體仍以浪漫與豪門愛情為主軸，但從品牌曝光、媒體合作到高額伴手禮配置，仍有聲音認為這場遲到7年的婚禮不僅是愛情見證，更像是一場結合時尚資源與商業價值的超大型事件。有評論直言，「浪漫之外，也是一場精準計算的流量秀」。