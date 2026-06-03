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演活司馬懿 老戲骨魏宗萬89歲病逝 前一周反覆重看代表作

娛樂新聞組／綜合報導
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魏宗萬曾在「三國演義」中飾演司馬懿，令人印象深刻。(取材自微博)
魏宗萬曾在「三國演義」中飾演司馬懿，令人印象深刻。(取材自微博)

在1994年版「三國演義」中飾演司馬懿、「水滸傳」中塑造高俅的國家一級演員魏宗萬，日前在上海病逝，享年89歲。消息曝光後，影視圈與觀眾紛紛發文悼念這位橫跨數十年的「黃金配角」。家屬證實，他離世前一周仍反覆坐在電視機前觀看自己過往的經典作品，對一生表演進行罕見回望，令人唏噓。

據親友回憶，魏宗萬晚年鮮少公開露面，但在生命最後一周卻反常地沉浸於過往影像之中，特別是「三國演義」與「水滸傳」的角色片段。其女兒魏茗透露，父親生前幾乎從未這樣認真觀看自己的作品，「他看得很安靜，也看得很久」。

魏宗萬1938年出生於上海，早年曾在工廠擔任鉗工，後考入上海戲劇學院表演系，開啟演藝生涯。由於外形條件並不突出，他長期以配角與龍套角色為主，甚至演過無名屍體，但他始終以務實態度面對職業生涯，曾表示「一輩子當配角也心甘」。

真正讓他走入大眾視野的，是1980年代後期開始的影視作品。1992年，他憑「三毛從軍記」奪下金雞獎最佳男配角，奠定其「戲骨級配角」地位。

在「三國演義」中，他所飾演的司馬懿因「忍而不發」的詮釋成為經典；在「水滸傳」中飾演高俅則將權臣的陰狠與世故刻畫得入木三分，兩角皆成影史標誌性反派。

除正劇外，他亦以喜劇角色深入人心，「巧奔妙逃」等作品中的表演至今仍被觀眾傳唱。他一生淡泊名利，從不接商業代言，生活簡樸，被業界視為「真正靠角色說話的演員」。

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