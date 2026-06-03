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「娛樂圈黃仁勳」？周星馳入股AI公司 網憂「周式喜劇」被稀釋

娛樂新聞組／綜合報導
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香港喜劇天王周星馳傳出進軍AI產業，震驚一票粉絲。(取材自微博)
香港喜劇天王周星馳傳出進軍AI產業，震驚一票粉絲。(取材自微博)

「星爺」也要玩AI了？香港喜劇天王周星馳近日再度成為熱議焦點，不是因為新電影上映，也不是因為「少林女足」拍攝進度，而是傳出他跨界投資AI科技公司，正式進軍近年最火熱的AI產業。消息曝光後迅速登上熱搜，不少網友驚呼，「娛樂圈黃仁勳出現了」。

近年鮮少在幕前露面的周星馳，一舉一動仍備受關注，此次傳出入股AI相關企業，更讓外界意外。畢竟在許多人印象中，周星馳是「少林足球」、「功夫」、「長江七號」等喜劇電影創造者，與科技圈似乎八竿子打不著。

然而熟悉周星馳的人認為，這其實相當符合他的個性。多年來他在電影中不斷嘗試特效、動畫與數位技術，對新科技始終保持高度興趣。從早年電影中的天馬行空想像，到近年頻頻在社群平台分享創意內容，都能看出他對科技發展的關注。

據蘇州互動之星網絡科技有限公司發布的消息，周星馳及其所屬的香港上市公司比高集團，已完成對該公司的策略投資。該公司成立於2024年，總部位於蘇州高鐵新城，主要聚焦AI劇集、互動影遊等新興內容領域，被視為中國相關產業中發展速度相當亮眼的新創企業。

消息傳出後，大批網友紛紛留言調侃，「星爺是不是準備打造AI版包租婆？」、「別人追AI風口，星爺直接投資AI」，還有人將他與輝達執行長黃仁勳相提並論，笑稱他是「娛樂圈黃仁勳」。

但也有網友感嘆，周星馳之所以能在香港電影黃金年代創造獨樹一格的「周式喜劇」，關鍵在於他天馬行空的想像力，如今面對AI時代來臨，不少人擔心，「周星馳風格會不會被AI稀釋」，還有人說，「如果連周星馳都靠AI寫劇本，那還是周星馳電影嗎？」相關話題引起熱議。

香港 周星馳 黃仁勳

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