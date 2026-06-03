陳學冬車禍沉寂1年曾傳退圈 突現身好友奚夢瑤婚禮 網喊好感動

神隱已久的陳學冬曬出遠赴法國參加超模好友奚夢瑤婚禮的現場照。(取材自微博)

男星陳學冬2023年不幸遭遇嚴重車禍，導致右腳粉碎性骨折，經歷多次手術與漫長的復健路，自2025年5月後便消失幕前，甚至一度傳出「退圈」消息。近日，陳學冬無預警在微博 曬出遠赴法國參加超模好友奚夢瑤婚禮的現場照，這也是他因傷沉寂整整一年後首度更新動態。

「噓！星聞」報導，奚夢瑤與賭王何鴻燊之子何猷君6月1日在法國古堡補辦婚禮。身為多年摯友的陳學冬，隔日便在微博貼出婚禮照，並溫馨標記奚夢瑤寫下：「要幸福。」貼文一出，粉絲紛紛驚呼：「終於等到你！」，網友留言： 「從求婚到補辦婚禮，陳學冬永遠都在，這絕對是真愛！」、「看到他能走動太感人了」。

陳學冬2023年遭車輾過右腳，經歷三次失敗的手術後，2025年5月再度動刀，術後不僅面臨嚴重浮腫，還得抵抗風濕病風險，復健之路相當艱辛。因他傷重一度盛傳退出演藝圈，儘管他2024年曾澄清自己絕不退圈，但長達一年的社群停擺仍讓外界憂心忡忡。

其實奚夢瑤婚姻生活多次成為話題的重要時刻陳學冬都在場。甚至在2017年奚夢瑤在維密秀上驚天一摔、面臨排山倒海的輿論壓力時，陳學冬也站出來發文力挺。兩人情誼經歷了車禍傷痛、女方嫁入豪門等經歷依舊真摯如初，被網友盛讚為「神仙友誼」。