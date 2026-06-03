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陳學冬車禍沉寂1年曾傳退圈 突現身好友奚夢瑤婚禮 網喊好感動

娛樂新聞組／綜合報導
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神隱已久的陳學冬曬出遠赴法國參加超模好友奚夢瑤婚禮的現場照。(取材自微博)
神隱已久的陳學冬曬出遠赴法國參加超模好友奚夢瑤婚禮的現場照。(取材自微博)

男星陳學冬2023年不幸遭遇嚴重車禍，導致右腳粉碎性骨折，經歷多次手術與漫長的復健路，自2025年5月後便消失幕前，甚至一度傳出「退圈」消息。近日，陳學冬無預警在微博曬出遠赴法國參加超模好友奚夢瑤婚禮的現場照，這也是他因傷沉寂整整一年後首度更新動態。

「噓！星聞」報導，奚夢瑤與賭王何鴻燊之子何猷君6月1日在法國古堡補辦婚禮。身為多年摯友的陳學冬，隔日便在微博貼出婚禮照，並溫馨標記奚夢瑤寫下：「要幸福。」貼文一出，粉絲紛紛驚呼：「終於等到你！」，網友留言： 「從求婚到補辦婚禮，陳學冬永遠都在，這絕對是真愛！」、「看到他能走動太感人了」。

陳學冬2023年遭車輾過右腳，經歷三次失敗的手術後，2025年5月再度動刀，術後不僅面臨嚴重浮腫，還得抵抗風濕病風險，復健之路相當艱辛。因他傷重一度盛傳退出演藝圈，儘管他2024年曾澄清自己絕不退圈，但長達一年的社群停擺仍讓外界憂心忡忡。

其實奚夢瑤婚姻生活多次成為話題的重要時刻陳學冬都在場。甚至在2017年奚夢瑤在維密秀上驚天一摔、面臨排山倒海的輿論壓力時，陳學冬也站出來發文力挺。兩人情誼經歷了車禍傷痛、女方嫁入豪門等經歷依舊真摯如初，被網友盛讚為「神仙友誼」。

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