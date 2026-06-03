「逐玉」助攻…田曦薇奪亞洲內容大賞人氣女演員 男演員是「他」

宋威龍拿下「人氣男演員獎」。(取材自微博)

2026年釜山國際影展旗下「亞洲內容大賞」人氣獎結果近日出爐，大陸女星田曦薇以約706萬票斷層式領先奪下「亞洲內容大賞人氣女演員獎」，成為本屆人氣票選最高女星。網友紛紛感嘆粉絲動員能力太強，「這已經是超級應援戰等級」。

該獎項由釜山國際影展主辦，完全透過全球網路投票 產生，投票期長達19天，屬於亞洲串流影視領域的重要獎項。本屆競爭激烈，田曦薇最終穩守領先優勢，力壓第二名金多賢的632萬票。

人氣男演員則由宋威龍奪得第一，票數為782萬，也是遠超過第二名金宣虎的202萬票。據悉，這是繼去年白敬亭、白鹿後，連續第二年由華人演員獲此殊榮。

田曦薇此次人氣爆發，與她在古裝劇「逐玉」中的表現密切相關。她在劇中飾演屠戶女「樊長玉」，從市井底層一路成長為女將軍，角色反差強烈。外界普遍認為，田曦薇近年憑「卿卿日常」、「大奉打更人」、「逐玉」等作品累積穩定觀眾群，成功從「甜妹」標籤轉型為兼具古裝與動作戲實力的演員。她在社群平台影響力同步上升，粉絲數與商業代言持續成長，商業價值明顯提升。

除人氣獎外，宋威龍、田曦薇亦憑藉「驕陽似我」、「逐玉」入圍最佳男女主角，將與南韓 演員玄彬 、金宣虎、申惠善、金裕貞等人同場角逐視帝視后。