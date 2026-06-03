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「七小福」再爆料？元彪稱洪金寶闊綽…回應成龍「孤寒」說

娛樂新聞組／即時報導
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成龍(左)與元彪是多年師兄弟。（取材自微博）
成龍(左)與元彪是多年師兄弟。（取材自微博）

香港動作片「七小福」成員再話當年。資深演員元彪與劉家榮近日出席活動，兩人罕見同台受訪，大談昔日做龍虎武師的辛苦歲月與影壇舊事。元彪稱當年拍動作戲多數是真打，與今日倚賴特效完全不同。他亦提到師兄弟之間多年感情深厚，雖然各有發展，但情誼仍在。

香港01報導，元彪在訪問中先是點名年輕一代演員劉俊謙，大讚對方「打得又做得」，形容是近年香港演員中較為進取及全面的類型。他笑言對方與自己兒子年齡相近，加上曾在作品中演過父子，因此特別投緣，直指對方是「可造之材」。

其後話題轉到「大哥」成龍身上。早前成龍曾表示希望重拍「福星」系列，元彪對此表示支持，並笑稱，「我還怕他不找我呢，一定會參與」。不過當被問及近期有師兄弟形容成龍性格「較孤寒」的說法時，元彪則以輕鬆態度回應，強調相關說法多屬年輕時期印象，「是小時候的事情」。

他補充指，自己與成龍相處中並未遇過「孤寒」情況，相關傳聞或來自早年師兄弟之間的生活經歷，並非今日情況。

相反談到另一位「大哥」洪金寶，元彪則直言對方「比較闊綽」，並形容作為師兄在團隊中較為照顧他人。他亦笑談師門傳統，指早年師父對大師兄要求較嚴格，因此師兄弟各有不同性格與風格。

整場訪問氣氛輕鬆，元彪一邊回憶香港動作電影黃金年代，一邊談及現今影壇變化，言談間展現出「七小福」世代的師兄弟情與江湖情誼，也讓外界再次關注這批動作巨星背後的真實相處點滴。

香港 成龍

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