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周星馳進軍AI震撼娛樂圈 入股科技公司 網喊娛樂圈黃仁勳

記者陳穎／即時報導
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周星馳將把AI技術用在拍電影。（取材自小紅書）
周星馳將把AI技術用在拍電影。（取材自小紅書）

周星馳近年鮮少推出新作，但動向依舊備受外界關注。隨著AI人工智慧技術快速崛起，這股科技浪潮如今也吹進影視產業。近日，周星馳攜手旗下比高集團進軍AI領域，正式入股中國大陸一家專注於AI影視內容開發的科技公司，消息曝光後迅速登上熱搜，引發影迷熱烈討論。

根據蘇州互動之星網絡科技有限公司發布的消息，周星馳及其所屬的香港上市公司比高集團，已完成對該公司的策略投資。該公司成立於2024年，總部位於蘇州高鐵新城，主要聚焦AI劇集、互動影遊等新興內容領域，被視為中國相關產業中發展速度相當亮眼的新創企業。

此次合作也被外界視為傳統影視創作與AI科技結合的重要一步。比高集團長期深耕電影製作、娛樂內容開發與IP經營，而互動之星則擁有AI生成內容與互動技術開發能力，雙方結盟後，未來將共同拓展AI劇集、互動影遊、真人影視製作及IP全產業鏈營運等多項業務。

互動之星透露，未來雙方將打造結合影視、遊戲、AI技術與沉浸式體驗的新型態娛樂生態系，希望透過科技與內容的整合，開創更多元的娛樂形式。事實上，這並非周星馳首次跨足科技領域，過去比高集團也曾與動畫團隊合作開發多部IP衍生作品，如今更進一步將版圖擴展至AI產業。

周星馳過去憑藉「功夫」、「大話西遊」、「唐伯虎點秋香」等經典作品，成為華語影壇最具代表性的喜劇人物之一。消息曝光後，大批影迷紛紛湧入社群平台討論，不少人認為周星馳向來擅長突破框架與創新，這次進軍AI領域並不令人意外。

有網友感嘆，周星馳之所以能在香港電影黃金年代創造獨樹一格的「周式喜劇」，關鍵在於他兼具編劇、導演與演員的全方位創作能力，以及天馬行空的想像力。如今面對AI時代來臨，甚至有人認為未來或許有機會透過科技重現經典風格，延續周星馳作品帶給觀眾的感動與歡笑。更有粉絲開始期待，若未來推出官方授權的「周星馳AI模型」或互動式娛樂產品，勢必將掀起新一波話題熱潮。

從膠卷時代到數位串流，再到如今的AI世代，周星馳始終站在娛樂產業變革的前線。當外界仍在討論人工智慧將如何改變影視產業之際，這位「喜劇之王」已率先踏出布局的一步，也讓外界更加好奇，他將如何透過AI技術開創屬於下一個世代的娛樂想像。

黃仁勳 周星馳 人工智慧

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