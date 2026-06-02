唐嫣自爆談戀愛很清醒 就愛當新劇中「帶刺玫瑰」

唐嫣(見圖)很喜歡劇中林展翹「不攀附、不迎合、有獨立的風骨」。(取材自微博)

出道21年，從「仙劍奇俠傳三」裡為愛癡纏的紫萱，到「繁花 」中堅韌果敢的汪明珠，中國女星唐嫣演繹了多種截然不同的女性愛情觀。近日，唐嫣接受中新網專訪，聊起她在新劇「愛情沒有神話」中飾演的金牌編輯林展翹，並分享了屬於自己的「清醒哲學」。

面對劇名「愛情沒有神話」提問，唐嫣毫不猶豫地表示，「確實沒有，既沒有從天而降的神話，也沒有一勞永逸的童話。人與人之間的相處，還是需要理解和包容。」

該劇改編自亦舒的「獨身女人」，核心在於探討當代女性在婚姻與獨身之間的選擇。在戲裡，林展翹面對工作雷厲風行，面對感情絕不將就，甚至曾因「一個枕頭、一把牙刷」與相愛多年的男友分手，被觀眾評價為「帶刺玫瑰」。唐嫣非常喜歡這個角色，她認為林展翹「不攀附、不迎合、有獨立的風骨」，這些品質非常吸引她。

對於「獨身」的定義，唐嫣則有著清醒的解讀。她不認為婚姻與獨身是相悖的單選題，並指出：「與其說『獨身』，不如說是擁有獨身的能力。無論是在精神還是經濟，戀愛或是婚姻，女性都可以擁有獨身的能力。這個才比較重要。」

在詮釋林展翹時，唐嫣著重於「剛與柔、強與弱」的分寸感。令她印象最深刻的是一場樓梯間的無聲哭戲。劇中林展翹在連軸轉工作48小時後，因不想讓家裡人看到自己的疲憊與崩潰，選擇獨自坐在樓梯間消化壓力、無聲流淚。這種「不讓人看見」的細節，讓角色更加立體真實。

面對外界對她從「傻白甜」轉型到「大女主」的評價，唐嫣否定了「轉型」的切割感。她認為，過去也是成長的一部分，無法否定。她不急著撕掉「甜妹」標籤，而是希望在真善美的基礎上，讓角色更立體、鮮活。她坦言，世界上沒有完美人設，自己更喜歡鮮活、立體，甚至是不完美的角色。

當被問及近年熱議的女演員「花期」問題時，唐嫣通透地回應：「其實不存在所謂的花期。因為本來就有不同階段的女性，不同年齡段有她們自己當下的質感和魅力。」她強調，演員需要做的，就是在不同階段，把不同年齡段女性的魅力通過故事展現給大家。