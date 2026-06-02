「主角」女配竟是「吻戲一姐」被爆曾吻破張嘉益嘴唇

張嘉譯(左)和王曉晨的情侶模式，被不少人當話題。（取材自微博）

近日，央視黃金檔大劇「主角」熱播，劇中飾演女配角「米蘭」的王曉晨憑藉戲曲身段與眼神殺，在網路上掀起討論狂潮。不少觀眾驚呼：「這個演員走路的勁兒，絕不是演出來的」，「王曉晨是和張嘉益拍吻戲最多的女演員」也被挖出。

綜合媒體報導，現年37歲的王曉晨，過去最鮮明的標籤莫過於「與張嘉益拍吻戲最多的女演員」。2017年，27歲的她與大她18歲的張嘉益合作暴紅台劇「我的！體育老師」，全劇38集兩人吻戲竟高達上百場。不論是開心、吵架還是躲雨都能親，當時更有化妝師爆料，張嘉益的下嘴唇甚至被她「親到破皮腫了好幾天」。

這段過往讓王曉晨一度被貼上「吻戲一姐」、「靠大叔上位」等負面標籤，網路酸言酸語至今未消。然而，張嘉益此後連續四部戲都欽點她合作，從情侶、鄰居演到「主角」中的劇團同事。張嘉益之所以如此力挺，看中的正是她紮實的硬實力。王曉晨9歲便苦練京劇 刀馬旦，為了「主角」的秦腔身段，她甚至練到嗓子出血。 王曉晨在「主角」中飾演女配角「米蘭」。(取材自微博)

相較於事業的翻紅，37歲的王曉晨在情感路上依舊抱持「未婚未育」的灑脫態度。她曾與男星俞灝明傳出多年緋聞，甚至一度爆出鑽戒求婚風波，但她始終以「未步入人生下一階段」淡然回應。面對昔日滿天的「吻戲」嘲諷與緋聞，王曉晨從不辯解，如今她用「主角」中的硬核演技證明：實力，才是女演員最頂級的底氣。