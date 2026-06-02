華仔愛妻朱麗蒨現狀曝光 濃密黑髮如少女 網驚：不像60歲

劉德華(左圖)的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

香港 天王劉德華 的妻子朱麗蒨向來鮮少公開露面，近日卻被網友在超市巧遇，相關照片曝光後迅速引發討論。現年60歲的她狀態凍齡，尤其一頭濃密烏黑的長髮格外吸睛，讓不少網友驚呼完全看不出實際年齡。

從網路流傳的照片可見，朱麗蒨當天以一身黑白休閒裝扮現身，腳踩平底鞋、戴著口罩，打扮相當低調樸素。儘管沒有刻意妝扮，但白皙緊緻的膚況與出眾氣質依舊成為焦點，不少網友大讚她保養得宜，直呼「根本不像60歲」。

其中最引人注目的，莫過於她那頭烏黑亮麗的長髮。許多網友看到後，立刻聯想到劉德華過去拍攝洗髮精廣告時曾說過的經典台詞：「我的夢中情人一定要有一頭烏黑亮麗的頭髮。」紛紛笑稱：「原來華仔說的是真的」、「這句話根本不是廣告詞，而是擇偶標準」、「終於知道夢中情人長什麼樣子了」。

朱麗蒨與劉德華於1980年代相識相戀，兩人長年維持低調交往，感情始終受到外界關注。直到2008年才正式結婚，並於2012年迎來愛女誕生。多年來朱麗蒨鮮少出現在鎂光燈前，也因此被外界視為演藝圈最神秘的「天王嫂」之一。