白鹿因這事劇宣睡過頭 網：像遲到早八打工人

白鹿參加「莫離」宣傳活動竟意外睡過頭。（取材自微博）

中國人氣女星白鹿 最近為新劇「莫離」積極宣傳，沒想到劇還沒開播，自己先因一場「睡過頭事故」衝上熱搜。該事件引發大批網友圍觀，甚至被笑稱是今年最真實、最有記憶點的劇宣翻車現場之一。隨後白鹿更在社交平台大方自嘲遭遇「職業生涯小型滑鐵盧」，逗趣又真實的反應引發全網圍觀。

據了解，白鹿近期因長期高強度、連軸轉的劇組拍攝與商務行程，面臨嚴重的體虛與睡眠障礙。就在新劇定檔前夕，她還在社交平台上和粉絲分享自己正透過中藥調理身體，並疲憊直呼「眼皮已經打架」。

沒想到，中藥的藥效加上鬧鐘意外失靈，令白鹿參加「莫離」宣傳活動時意外睡過頭。當天，她趕往現場時，被現場粉絲目擊一路狂奔的畫面。由於趕時間，她甚至來不及接下粉絲遞上的信件，只能邊跑邊喊，「我一會兒來拿！」狼狽模樣讓不少網友笑翻。

事後，工作室迅速趕往評論區互動，協助轉發劇方定檔博文進行補救。白鹿本人也毫無偶像包服，坦蕩承認自己「睡過頭了」，引來大批網友爆笑調侃，「這中藥後勁太猛，連拚命三娘都扛不住」、「慌亂的樣子像極了周一遲到的早八打工人」、「別人靠預告片上熱搜，白鹿靠睡覺就辦到了」。

這場看似尷尬的工作失誤，卻在白鹿幽默坦承的應變下，意外轉化為一場絕佳的逆向營銷。事件發生後，連帶讓「莫離」在騰訊視頻的預約量直線暴漲突破400萬大關。不過，也有部分網友質疑，該事件是否為刻意安排的「宣傳劇本」。

由白鹿、丞磊主演的古裝劇「莫離」，講述身負家族使命的男女主角從權謀聯姻到攜手並肩，在朝堂鬥爭與家國風雲中相知相守的故事，融合愛情、權謀與成長元素。