藝人安全帶用P的？「西遊2」挨轟荒謬 這些節目也被挖

綜藝「這就是我的西遊2」中，一票藝人的安全帶被踢爆是P上去的。(微博)

綜藝節目罔顧藝人安全？近日，微博 熱搜因「一車安全帶全是P上去的」話題徹底炸開。眼尖網友逐幀放大檢視，揪出多檔熱門真人秀在錄製外景時，放任明星在車內不繫安全帶。包括鄭愷、沙溢、張雲龍及丞磊等多名大牌藝人全被點名，身上的安全帶竟然全靠後期打工人用特效「一鍵生成」，荒謬操作讓網民全看傻眼。

這次風暴的重災區，正是近期熱播的「這就是我的西遊2」。在最新一期節目中，張真源、蘇醒等一車藝人排排坐，畫面看起來和樂融融。但沒想到網友一截圖，竟發現部分嘉賓身上的安全帶顏色死板、線條僵硬，甚至在動作變換時出現了尷尬的「穿模」神跡，連原車的卡扣都孤零零地露在外面。

據了解，這股「P圖歪風」早就不是第一次了。人氣長壽綜藝「奔跑吧」第12季也被扒出類似神操作。網友分析指出，節目中除了周深和宋雨琦兩位乖寶寶是真繫安全帶之外，包括鄭愷、沙溢在內的其餘六名嘉賓，身上的安全帶全都是後期老師熬夜一筆一畫「畫」上去的。另外像是「旅行任意門」，丞磊、張雲龍等藝人在雲南錄製時，也曾被質疑依賴後期合成來掩蓋沒繫安全帶的事實。 劉濤、沙溢等嘉賓的安全帶也被挖出有明顯的P圖痕跡。(取材自微博)

不過風暴之中也有意外贏家。時代少年團成員嚴浩翔因安全帶狀態被認為最自然，意外登上討論榜。有網友笑稱：「別人靠作品上熱搜，他靠安全帶圈粉」。還有網友打趣，「2026年最紅的綜藝配角，不是明星、不是導演，而是一條安全帶。」